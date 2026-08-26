Adriana fica rica e compra joalheria; veja o resumo de Quem Ama Cuida (26/8)

Adriana fica rica e compra joalheria; veja o resumo de Quem Ama Cuida (26/8)

Adriana encontra uma nova oportunidade para colocar seu plano de vingança em prática nos próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida. Depois de descobrir que Ulisses está endividado por causa do vício em jogos, ela passa a mirar a parte dele na joalheria. Confira o resumo de quarta-feira, 26 de agosto.

Resumo de Quem Ama Cuida

No capítulo de quarta-feira, Bruna fica abalada ao ser acusada por Adriana de tentar destruir seu relacionamento com Pedro. Ele, por sua vez, nega a Pilar que esteja envolvido com Adriana. Dora e André declaram o amor que sentem um pelo outro. Já Lyris aconselha Ulisses a procurar ajuda para superar o vício em jogos. Adriana e Nancy descobrem que ele está afundado em dívidas.

A situação interessa a Adriana, que orienta Lyris a convencer Ulisses a vender sua parte da joalheria. A personagem pretende comprar o negócio como parte de seu plano.

Enquanto isso, André conta a Cléber e Pedro que conseguiu o endereço de Carla, viúva do perito envolvido no processo de Adriana. Pedro decide procurar a mulher.

Mau Mau fica tenso quando Dora pergunta se Felipe e Carolina se lembraram do parentesco do jovem com Adriana.

No capítulo de quinta, Carla dá a entender a Cléber e Pedro que sofreu ameaças e evita falar sobre o assunto. Mais tarde, ela revela a Pedro que Ademir foi uma das pessoas que a procuraram. Ulisses fica apreensivo com o interesse de Tiago pelo balanço da joalheria. Lyris, entretanto, avisa Adriana que ele gostou da ideia de vender sua participação.

Adriana pede a Nancy que a represente na compra da joalheria, dando mais um passo em seu plano de vingança.

Pilar aceita testemunhar em favor de Ademir. Lyris começa a trabalhar no restaurante de Laurentino, enquanto Adriana conta a Iuri que Francesca trabalhou para Arthur.

Elisa confessa a Mau Mau que tem medo de enfrentar Otoniel. Rafael conta a André que pensa em pedir Andréia em casamento, e Mau Mau revela a Dafne que está gostando de Felipe.