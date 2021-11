Agnes Brichta: conheça a filha de Vladmir Brichta na novela e vida real

Em Quanto Mais Vida, Melhor, nova novela das sete que estreia nesta segunda-feira (22) na Globo, Vladmir Brichta interpreta Neném. O personagem tem uma filha, que será vivida por Agnes Brichta – filha do ator também na vida real. Conheça a história.

Quem é Agnes Brichta?

Agnes é filha de Vladmir e Gena Karla Ribeiro, falecida em 1999. A mãe da jovem era portadora de porfiria – se trata de um grupo de doenças raras causadas por uma falha na produção de enzimas da hemoglobina, responsáveis pelo transporte de oxigênio, de acordo com informações do Dr. Arthur Frazão para o portal Tua Saúde.

Após a morte de Gena, a avó materna de Agnes a levou para passar férias em Aracaju, e quando Vladmir foi buscar a menina, a ex-sogra o impediu de levá-la. A mãe de Agnes tinha uma liminar que lhe dava a guarda provisória da criança sob a justificativa que o ator não tinha condições de criá-la.

Vladmir ficou mais de um ano sem poder ver a menina, e entrou na Justiça para conseguir reaver a guarda. O processo durou 5 anos e o ator precisou provar que conseguia criar Agnes. Ele acabou ficando com a guarda definitiva da garota.

Agnes Brichta atualmente tem 24 anos e fará sua estreia na TV ao lado do pai. A jovem acumula passagens por peças de teatro, musicais e apresentações. Ela é estudante de teatro e canto e deve se formar neste ano na Casa de Artes de Laranjeiras, de acordo com o PurePeople.

Pai e filha em Quanto Mais Vida Melhor

Na trama de Mauro Wilson, ela interpreta Tina, filha de Neném. O jogador de futebol tem mais uma filha, Bianca, interpretada pela atriz Sara Vidal. “É muito prazeroso e muito difícil, pois preciso enxergar ali uma colega de trabalho e não uma filha, se não posso atrapalhá-la e também posso me atrapalhar”, disse Vladmir em entrevista ao Gshow. “No set, nos cenários, ela é uma colega, não a trato diferente. Quem olhar de longe pode pensar: ‘Ele é meio frio como pai.'”

Em Quanto Mais Vida Melhor, Vladmir Brichta é Neném, um jogador de futebol que já passou pelo Flamengo, pela Seleção Brasileira e por times europeus.

A carreira do atleta é interrompida devido a uma lesão no joelho e por sua rotina boemia. Ao tentar voltar aos gramados, ele precisará viajar para fazer um teste para fazer parte do time da Ponte Preta. Neném, junto com os outros três protagonistas, sofrerá um acidente aéreo, mas irá ganhar a chance de voltar à vida com uma condição: um deles irá morrer de verdade dentro de um ano.

Ao longo da trama, Neném irá se envolver com Paula, personagem de Giovanna Antonelli.