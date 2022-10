Alcides matando Tenório Pantanal 1990: como foi a cena?

A cena de Alcides matando Tenório Pantanal 1990 foi uma das mais emblemáticas da trama original e vai acontecer na próxima semana do remake. O amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai chamar o vilão para a briga usando a zagaia de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Relembre Alcides matando Tenório Pantanal 1990

A cena de Alcides matando Tenório Pantanal 1990 começa com o peão e Zaquieu (Silvero Pereira) chegando escondidos na fazenda do crápula. O amante de Bruaca está com a zagaia nas mãos, enquanto o ex-mordomo está armado.

Quando Alcides vê Tenório, ele o convoca para a briga. “Espera aí, maldito. Chegou a sua hora!”, grita o peão. “Ara, o que é isso, peãozinho de merda. Não tá satisfeito não? Voltou pra morrer?”, rebate o grileiro. “Eu é que vou acabar com a tua raça, maldito!”

Alcides continua dizendo que só sairá de lá quando Tenório tirar virado comida de piranha. É então que o crápula saca a arma, mas quando está prestes a atirar no rival, Zaquieu aparece para distrair o vilão.

“Cuidado, Alcides!”, grita o funcionário de Mariana (Selma Egrei). Ao ouvir a voz do mordomo, Tenório se vira e atira nele e não no rival. Enquanto o pai de Guta está distraído, o amado de Bruaca enfia a zagaia no peito do grileiro, que sangra e cai no chão.

Depois de conferir se Tenório está realmente morto, Alcides corre para socorrer Zaquieu. “Você foi a minha salvação”, diz o peão. “Então já posso morrer”, responde o mordomo. “Morrer que nada, peão. Você é muito macho”, completa o personagem de Cazarré.

Antes de levar Zaquieu para o hospital, Alcides ainda joga o corpo de Tenório no rio para que as piranhas devorem o vilão.

Zaquieu é levado às pressas para Campo Grande, onde recebe o atendimento e sobrevive ao tiro que levou. Já Alcides e Maria Bruaca decidem ir embora do Pantanal e recomeçam suas vidas no Sarandi.

Assista a cena de Alcides matando Tenório Pantanal 1990:

Alcides mata Tenório no remake?

A cena irá se repetir no remake de Pantanal. A vingança de Alcides começa a ser exibida no capítulo de sábado, 1º de outubro, e termina apenas no episódio de segunda-feira.

No sábado, Zaquieu irá comunicar para Alcides sua decisão de ajudá-lo a matar Tenório, surpreendendo o amigo. Após descobrirem onde está a zagaia de José Leôncio (Marcos Palmeira), os dois vão partir rumo à fazenda do grileiro.

A cena da morte de Tenório será exatamente como aconteceu na versão original, mas com uma mudança. Depois de ser acertado pela zagaia, o vilão levará o bote de uma sucuri e será carregado para dentro do rio, onde será devorado pelas piranhas.

Ainda no capítulo de segunda-feira, o público receberá a notícia de que, apesar do tiro no peito, Zaquieu está fora de perigo. Já Muda (Bella Campos) vai sugerir que quem arrastou o corpo de Tenório para os peixes ferozes foi o Velho do Rio (Osmar Prado).

Depois que Alcides confessa a José Leôncio que foi ele quem matou Tenório, o peão e Maria Bruaca decidem ir embora do Pantanal de vez. Os dois somem no mundo sem se despedirem de ninguém no capítulo de quarta-feira, 4.

Pantanal termina no próximo dia 7 de outubro, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado, 8. Além da morte de Tenório, o público também vai acompanhar a morte de mais um protagonista do folhetim, que acontecerá no último capítulo da trama.

A partir do dia 10 de outubro, o público passa a acompanhar Travessia, nova novela das nove escrita por Gloria Perez. A trama terá como pano de fundo o impacto da revolução tecnológica na sociedade e será protagonizada por Lucy Alves, Chay Suede, Rômulo Estrela e Jade Picon.

