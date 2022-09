Que dia é o final da novela Pantanal e qual trama vai substituir

Que dia é o final da novela Pantanal já está decidido. O remake chega ao fim na primeira semana de outubro e será substituído por Travessia, trama de Glória Perez. Nos próximos dias, o público acompanha os desfechos das histórias de Juma (Alanis Guillen), Maria Bruaca (Isabel Teixeira), Tadeu (José Loreto) e demais personagens.

Que dia é o final da novela Pantanal na Globo?

7 de outubro, sexta-feira, é que dia é o final da novela Pantanal. O último capítulo será reapresentado no sábado, 8. A trama chega ao fim depois de mais de seis meses no ar.

O final do remake será bastante parecido com a trama original. Haverá o casamento de Filó (Dira Paes) e José Leôncio (Marcos Palmeira). Na mesma celebração, também vão se unir oficialmente Tadeu e Zefa (Paula Barbosa) e Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia). Será nessa festa que os atores da primeira versão de Pantanal irão aparecer, como uma forma de homenagem à trama de 1990. Cristiana Oliveira, Sérgio Reis, Ingra Lyberato e Giovanna Gold já gravaram suas cenas.

O último capítulo ainda mostrará a morte de um dos protagonistas da trama. Também será revelado ao público o mistério em volta do Velho do Rio (Osmar Prado), que contará tudo o que aconteceu no dia em que Joventino (Irandhir Santos) desapareceu.

Enquanto o último capítulo não chega, o público acompanha as emoções da última semana, que mostrará a vingança de Alcides (Juliano Cazarré) e o destino fatal de Tenório (Murilo Benício). José Leôncio finalmente confrontará Filó sobre a paternidade de Tadeu, que descobrirá que não é herdeiro do rei do gado. Será então que o peão encontrará o Velho do Rio.

Haverá ainda mais uma gravidez: Muda (Bella Campos) descobrirá que está esperando um filho de Tibério (Guito). Enquanto isso, Zuleica (Aline Borges) e seus filhos descobrirão através de Zaquieu (Silvero Pereira) todos os crimes que Tenório cometeu.

Qual novela vai substituir Pantanal?

Travessia é a novela que vai substituir Pantanal a partir de 10 de outubro, segunda-feira. O folhetim é de autoria de Gloria Perez, com direção de Mauro Mendonça Filho.

A nova novela das nove será protagonizada por Chay Suede, Rômulo Estrela, Jade Picon e Lucy Alves, e terá núcleos no Maranhão, Rio de Janeiro e Portugal.

Brisa (Lucy Alves) é a mocinha de Travessia. Ela é uma jovem batalhadora que topa qualquer trabalho para tirar o seu sustento, o que desagrada Núbia (Drica Moraes), sua sogra. A comerciante é mãe de Ari (Chay Suede), que está noivo da jovem. Os dois namoram desde a adolescência, mas a megera acredita que seu filho precisa se unir a alguém com melhores condições.

A vida de Brisa muda quando ela é vítima de um grupo de adolescentes de Portugal, que colocam seu rosto em um vídeo de uma sequestradora de crianças, usando a tecnologia deep fake. Ela passa a ser perseguida pela sua vizinhança e precisará provar sua inocência.

Enquanto isso, Ari recebe uma proposta para ir ao Rio de Janeiro investigar uma construtora que quer derrubar um casarão no Maranhão. É na capital fluminense que ele conhece Chiara (Jade Picon), uma jovem mimada e manipuladora que sempre consegue o quer, com quem ele se envolve.

Travessia trará ainda personagens já conhecidos pelo público como Helô (Giovanna Antonelli), Stênio (Alexandre Nero) e Creusa (Luci Pereira). Agora, a delegada será responsável por investigar os crimes virtuais que acontecem com os protagonistas da trama. Ela estará separada do marido, que se envolverá com Leonor (Vanessa Giácomo) no começo da novela.

Leonor faz parte do núcleo de Portugal e descobrirá que sua irmã Guida (Alessandra Negrini) está noiva de seu ex-namorado Moretti (Rodrigo Lombardi).