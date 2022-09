Qual o final de Alcides na novela Pantanal 2022; autor fez mudanças

Tenório conseguiu o que tanto queria, além de abusar e torturar de Alcides (Juliano Cazarré), o vilão de Murilo Benício deixou o psicológico do namorado de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em frangalhos. Então qual o final de Alcides na novela Pantanal? Apesar de tudo, o peão vai conseguir encontrar um final feliz no desfecho do folhetim das 21h da TV Globo.

Qual o final de Alcides na novela Pantanal com Maria Bruaca?

Ao lado de Maria Bruaca e bem longe do Pantanal é qual o final de Alcides na novela Pantanal. No entanto, antes de conquistar esse desfecho feliz, Alcides precisa lidar com seus demônios. Na reta final do folhetim, ele se vingará de Tenório por ter sido violentado e acabará com a vida do vilão, que deixará o casal em paz de uma vez por todas.

Essa reta final da rivalidade entre Tenório e Alcides acontecerá nos próximos capítulos de acordo com os resumos divulgados pela TV Globo. Alcides vai seguir Tenório até o rio e surpreenderá o inimigo. Os dois baterão boca e trocarão ameaças.

Alcides estará armado com uma lança – por conta da profecia de Trindade (Gabriel Sater) que avisou Alcides que o corpo de Tenório é “fechado” pelo diabo para tiros. Já Tenório estará com uma arma e apontará para o peão. Porém, o personagem de Juliano Cazarré não estará sozinho. Quem vai aparecer para ajudá-lo é Zaquieu (Silvero Pereira). Diferente de Alcides, o ex-mordomo estará com uma arma em mãos.

Por conta disso, Tenório volta sua atenção para Zaquieu e parte para cima do novo peão. Alcides então aproveita o momento para usar sua lança. Ele consegue se aproximar do rival e enfia a arma no ex-marido de Maria Bruaca. Logo, Tenório perde suas forças e cai no chão todo ensanguentado.

De acordo com o site oficial da Globo, o Gshow, nesta cena Alcides vai ter prazer em retirar a lança após atingir o rival. Ele fará isso, pois uma sucuri vai se aproximar. Em seguida o animal arrastará o corpo de Tenório para a água, que nunca mais aparecerá.

Se os acontecimentos de 1990 se repetirem, depois de tudo isso, Alcides resolve ir embora do Pantanal. Ele chama Maria Bruaca, que aceita viajar com ele. É então quando chega qual o final de Alcides na novela Pantanal. Os dois então sobem na chalana e partem para o Sarandi, no Paraná. O lugar é terra natal de Alcides e também é onde Maria Bruaca herdou terras que pertenciam a Tenório. Assim, os dois começam uma nova vida juntos.

Diferenças entre 1990 e 2022

Algumas mudanças foram realizadas no remake pelo autor Bruno Luperi. Em 1990, Benedito Ruy Barbosa fez com que a vingança de Tenório contra Alcides fosse uma castração. Na trama, durante o sequestro do casal, o vilão usou uma faca afiada e quente para realizar cortes na região íntima do peão, que perdeu muito sangue durante o processo e chegou a desmaiar.

Apesar da cena de horror e toda a dor que Alcides sofreu, qual o final de Alcides na novela Pantanal na época foi que o personagem descobriu que a castração havia dado errado. Antes do desfecho do folhetim, o peão revela para Maria Bruaca que está recuperado da tortura e continua um homem inteiro.

Outra mudança da versão de 2022 da Globo é que a morte de Tenório não contou com a ajudinha de uma sucuri para puxá-lo para a água e sumir com o corpo do personagem. Nas cenas da Manchete, após Alcides assassinar o vilão com o auxílio de Zaquieu, ele joga o corpo do rival no rio para que seja devorado pelas piranhas.

Tenório sequestrou o casal na novela depois de encontrá-los em momento íntimo:

Que dia acaba Pantanal?

Pantanal será finalizada no dia 7 de outubro, uma sexta-feira. Para quem perder o último capítulo inédito, será possível assistir a reprise de qual o final de Alcides na novela Pantanal e demais personagens no dia seguinte, sábado (8).

A partir do dia 10 de outubro, segunda-feira, a faixa de horário será da novela Travessia, de Gloria Perez. O folhetim terá uma trama contemporânea que se dividirá entre Maranhã, Rio de Janeiro e Portugal. A história começará com Brisa (Lucy Alves), uma moça órfã que namora Ari (Chay Suede) e é vítima de uma fake news na internet. Ao ser confundida com uma sequestradora, ela passa a ser perseguida e precisa lutar para limpar seu nome.

