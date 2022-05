Alcides será castrado na novela Pantanal? Tenório se vingará de peão

Alcides será castrado na novela Pantanal de 2022 caso a obra da TV Globo repita as cenas do folhetim da Manchete. E o momento promete deixar o telespectador grudado na tela! O peão vivido por Juliano Cazarré será alvo de uma sanguinária vingança de Tenório, que descobre o caso de sua esposa Maria Bruaca com o funcionário.

Alcides será castrado na novela Pantanal?

Alcides deve ser castrado na novela Pantanal, caso o autor Bruno Luperi resolva seguir os passos da versão original, o que tem feito até agora. Porém, em recente entrevista ao O Globo, o neto de Benedito Ruy Barbosa não negou e nem afirmou que a cena estará no remake. O autor brincou: “ninguém vai ver a novela se eu responder tudo (risos). Mas alguns eventos têm que acontecer, talvez não da forma como foram concebidos”.

A novela ainda está sendo gravada e a tão aguardada cena em que Alcides será castrado na novela Pantanal ainda não chegou aos sets de filmagem, pois se trata de um momento dos últimos capítulos da trama. Como foi um dos picos de audiência do folhetim na Manchete, assim como na reprise do SBT em 2008 – segundo a Folha – é improvável que a cena fique de fora do remake. Até mesmo pois Luperi repetiu todos os grandes acontecimentos da versão de 1990 até agora, como o desaparecimento de Joventino, mortes de Gil, Maria Marruá, Madeleine, esfaqueamento de Tibério, entre outros momentos.

Como Alcides foi castrado na novela Pantanal?

Na versão original, Tenório prendeu Alcides e Maria Bruaca. Enquanto a esposa do vilão estava com as mãos amarradas, Tenório deixou Alcides pendurado pelos braços. Ao esquentar a ponto de uma faca no fogo, Tenório seguiu com a arma até a região íntima do rival e deu início a sua vingança.

Após muitos gritos de dor, Alcides desmaia. Maria Bruaca também se desespera e luta contra Tenório. Apesar da castração, Alcides e Maria Bruaca conseguem escapar das garras de Tenório com vida.

Mais tarde, para a felicidade de ambos, Alcides descobre que a castração não deu certo. O peão não revela detalhes para a amada, mas diz que “não foi capado” e os dois comemoram. O final da dupla é feliz e longe do pantanal, os dois sobem na chalana e vão embora sem se despedir de ninguém.

E o final de Tenório?

Antes de Alcides e Maria Bruaca conquistarem um final feliz, Tenório paga por seus crimes pelas mãos de Alcides. O peão resolve se vingar do mau-caráter após a cena em que é castrado na novela Pantanal e segue o vilão até o rio. Alcides e Zaqueu encurralam Tenório, que tenta atirar em Zaqueu – que tem uma arma – e no mesmo instante o marido de Bruaca é atingido por uma lança na barriga.

Depois de matar seu inimigo, Alcides joga o corpo de Tenório no rio para ser devorado pelas piranhas. Zaqueu leva um tiro no confronto, mas é levado ao hospital e sobrevive.

Alcides já queria vingança antes mesmo de castração

Alcides ser castrado na novela Pantanal não é o único motivo que o levou a se vingar de Tenório. O peão queria acabar com a vida do patrão muito antes do caso com Maria Bruaca. Na verdade, Alcides foi para o pantanal atrás do mau-caráter. Tudo isso por conta do passado do personagem de Murilo Benício, que desgraçou muitas vidas no Sarandi, Paraná.

Além da família de Juma e Muda, que foram afetadas por conta do golpe que Tenório aplicou ao vender terras que não eram suas, o pai de Alcides também foi uma vítima na novela Pantanal. O pai do peão era contratado do dono real das terras que Maria Marruá e Gil pensaram ter comprado e ele foi o responsável pela morte de Chico, irmão de Juma.

O pai de Alcides também acabou morrendo com toda a confusão, quando o funcionário de Tenório tinha apenas 4 anos de idade. Após as desgraças causadas por Tenório, Alcides resolveu ir até o pantanal para fazer justiça com as próprias mãos. A paixão por Maria Bruaca foi algo fora do plano do peão, o que resultou em Alcides castrado na novela Pantanal. Porém, para a sorte do casal, a vingança de Tenório não funcionou de verdade.

Alcides revela a verdade para Juma na tapera:

