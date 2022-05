Onde fica Sarandi, cidade de Maria Marruá na novela Pantanal

Onde fica Sarandi deu início a trajetória de Maria Marruá e Gil no passado sombrio de Tenório. E não foi apenas o casal que seu mal por lá por confiar no marido de Maria Bruaca, outros personagens também foram vítimas das ações do mau-caráter interpretado por Murilo Benício na novela Pantanal.

Onde fica Sarandi da novela Pantanal?

A cidade Sarandi citada na novela Pantanal fica no Paraná, na região Metropolitana de Maringá – situada geograficamente a noroeste do estado. De acordo com a estimativa feita pelo IBGE em 2019, a população da cidade era de 96 688 habitantes.

Além desta, há também uma outra cidade brasileira chamada Sarandi que fica no Rio Grande do Sul, mas a abordada na novela é a do Paraná.

De acordo com informações do governo estadual paranaense, Sarandi começou a ser traçada por volta de 1947 e era subordinada ao município de Marialva até o começo dos anos 1980. Porém, nas áreas rurais já haviam famílias desde a década de 1930. Os primeiros moradores de onde fica Sarandi eram naturais de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e de regiões do Nordeste, que buscavam trabalho em lavouras de café.

O início da área urbana de Sarandi começou apenas em 1974, quando os primeiros terrenos começaram a ser vendidos por loteadoras. A explosão imobiliária ocorreu cerca de dois anos depois. Uma grande parte das famílias das áreas urbanas da região deixou o campo e migrou para os novos terrenos urbanos por conta da geada que dizimou os cafezais.

Para deixar de ser subordinada de Marialva e se tornar um município independente, Sarandi passou por um plebiscito popular em 1981.

Maria Marruá e Gil em Sarandi

Foi onde fica o Sarandi que a trajetória de Maria Marruá e as demais vítimas de Tenório começou na novela Pantanal. Maria e o marido Gil haviam comprado terras na cidade paranaense, mas foram enganados. A verdade é que eles pagaram pelo local a Tenório, que não era o verdadeiro dono do lugar. Assim, o vilão ficou com o dinheiro da dupla e o verdadeiro dono das terras não sabia de nada.

A confusão acaba criando atritos entre os verdadeiros donos do lugar em que Maria Marruá, Gil e Chico – o filho do casal – vivem. A briga pelas terras após o golpe faz com que Chico morra. Com a perda do terceiro e último filho, Gil resolve se vingar e quem acaba morto desta vez é o pai de Muda, que no futuro parte para o pantanal para pagar na mesma moeda.

Maria e Gil deixam o Sarandi e se mudam para o pantanal, mas o passado não fica de fato para trás. Gil é assassinado e anos depois Maria Marruá morre por um jagunço que chegou nas terras de José Leõncio junto de Muda para vingar o que aconteceu no Paraná.

Quem também tem histórico em onde fica Sarandi e no passado de Tenório é Alcides. Para Juma, o funcionário de Tenório – e futuro amante de Maria Bruaca – revela que seu pai foi morto por Chico, irmão de Juma. Tudo aconteceu por conta do golpe de Tenório, que gerou a briga por terras.

Juma nunca chegou a colocar os pés onde fica Sarandi. A jovem foi concebida depois que os pais chegaram ao pantanal e nasceu por lá. A primeira vez que ela deixou sua amada tapera para trás foi quando viajou com Jove para o Rio de Janeiro.

