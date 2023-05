Alexandre Suita quer apoio de cunhado para vaga em A Grande Conquista

Alexandre Suita, 37, é mais um participante confirmado em A Grande Conquista, reality show da Record que estreia no próximo dia 8, segunda-feira. O influenciador digital é irmão de Andressa Suita, esposa do cantor Gusttavo Lima, e é conhecido por apresentar o programa 'Cozinhar Para Não Surtar'.

O famoso confessou estar preocupado caso vá para a Vila, mas está com boas expectativas em relação ao reality, além de afirmar que gostaria de receber o apoio dos artistas sertanejos para garantir uma vaga na Mansão.

Alexandre Suita em A Grande Conquista

Esse é o primeiro reality show de Alexandre Suita, mais conhecido por seu trabalho nas redes sociais. O empresário e influenciador também é lembrado por ser irmão de Andressa Suita, e consequentemente cunhado de Gusttavo Lima. Durante a pré-estreia do A Grande Conquista, que aconteceu na última terça-feira, 2, o famoso foi questionado se espera que o cantor sertanejo puxe votos para que ele entre na Mansão. "Eu sempre ajudei muito as pessoas que estão em volta de mim, até mesmo o Gustavo como família. Eu nunca fiz nada disso esperando algo em troca. Isso vai caber a ele. Não posso falar por ele, só posso falar por mim", declarou. Em seguida, ele afirmou que gostaria de receber o apoio famoso. "Claro, eu gostaria que não só ele, mas como toda a nação sertaneja e toda a galera do centro-oeste puxassem voto pra mim".

Ao DCI, Alexandre Suita afirmou que está com boas expectativas em relação ao reality, mas teme os desafios da Vila. "Estou bastante preocupado, se por ventura eu for pra Vila, pelo nível dos participantes, tanto físico quanto psicológico", disse. "Mas se eu for, vou dar a minha alma, o meu melhor, como tudo que faço na minha vida".

O novo participante do A Grande Conquista é seguido por mais de 316 mil pessoas no Instagram, onde fala sobre sua paixão pela cozinha, além de ser ativista na luta contra o câncer - em 2022, ele raspou a cabeça em homenagem a uma amiga que lutava contra a doença.

Alexandre concorre a uma das dez vagas na Mansão com outros 15 participantes do A Grande Conquista.

A votação já está aberta no R7 e segue até segunda-feira.

