Quando começa A grande Conquista, novo reality da Record

Será anunciado neste 2 de maio quem são os 16 participantes de A Grande Conquista, novo reality show da Record TV, apresentado por Mariana Rios. Veja quando estreia o programa.

Estreia A grande Conquista

Dia 8 de maio, segunda-feira, é quando começa A Grande Conquista, a partir das 22h45. O formato original da emissora, comandado por Mariana Rios, reúne grupo de 80 participantes, sendo 16 famosos. O reality vai funcionar em uma espécie de vila com 3 casas.

A atração vai misturar famosos e anônimos em uma competição na busca pelo prêmio final de R$ 1 milhão — além de R$ 500 mil distribuídos ao longo da temporada.

De acordo com a emissora, o diferencial é que, desde antes da estreia até o final, o público participará ativamente do programa, tomando decisões importantes que terão impacto na dinâmica da disputa.

Entenda como serão as duas fases de #AGrandeConquista pic.twitter.com/DWJQ6aRnNO — Dantas (@Dantinhas) May 2, 2023

Como assistir o per-per-view

O público vai poder acompanhar 24 horas o programa pelo PlayPlus. Serão quatro sinais simultâneos transmitindo diferentes ângulos do que acontece no reality.

Na primeira fase, a abertura do sinal será liberada no dia da estreia (08/05), com imagens das três casas da Vila (laranja, azul e verde) e das áreas de convivência. Já na segunda fase, imagens da Mansão e áreas de lazer.

Além da transmissão 24 horas, o serviço de streaming prepara outras atrações para os eliminados do programa. A assinatura do PlayPlus custa R$15,90 por mês.

