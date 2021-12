Alicinha O Clone: relembre 4 maldades da vilã

Alicinha (Cristiana Oliveira) engana a todos com sua cara de moça ingênua em O Clone, mas na verdade ela é uma trambiqueira que tenta se dar bem aplicando golpes em outras pessoas. Ao longo da novela, a personagem apronta várias maldades, mas acaba sendo desmascarada. Relembre alguns dos principais momentos de vilania.

Alicinha rouba o emprego de Yvete em O Clone

A vilã aproveita uma viagem de Yvete (Vera Fisher) para deixar sua “amiga” para atrás. Enquanto está no Marrocos, a personagem de Vera Fisher nem imagina que no Brasil, Alicinha está tentando roubar o seu emprego – e a vilã consegue. Ao retornar ao país, Yvete descobre que o cargo que era seu agora pertence à vilã.

Relacionamento com Miro

Não satisfeita em roubar o emprego de Yvete, Alicinha também conquista o namorado dela. A mulher tem um baque ao ver Miro (Raul Gazolla) aos beijos com a vilã na boate.

Alicinha dá golpe em Escobar em O Clone

Apaixonado pela vilã, o personagem de Frota passa o apartamento que deveria ser de Nando (Thiago Fragoso) para o nome de Alicinha, por achar que Clarice (Cissa Guimarães) poderia ficar com o imóvel devido a separação de bens no momento do divórcio do casal.

Alicinha procrastina a devolução do apartamento, apesar de Escobar insistir que ela lhe de devolva o documento. Quando o imóvel já está mobiliado e a mudança pronta, Alicinha diz que os dois precisam de dar um tempo na relação. Ela expulsa o namorado de seu próprio apartamento e diz ele provar que o imóvel é dele.

Mesmo Escobar contando com a ajuda do advogado Tavinho (Victor Fasano), a vilã tem provas de que ela é a proprietária da residência.

Clarice perde Roger para a vilã

Depois de se aproveitar de Escobar, Alicinha vai conquistar mais um par de Clarice. A próxima vítima será Roger (Jayme Periard), dono da boate onde ela roubou o emprego de Yvete.

Roger é um homem com dinheiro e charmoso, que Alicinha vê como uma pessoa que pode lhe proporcionar alguns benefícios. Ele se envolve com Clarice, que se separou de Escobar, mas o namoro dos dois termina devido aos problemas causados por Nando, filho da personagem de Cissa Guimarães que se envolve com drogas.

De olho no rapaz, Alicinha consegue se aproximar dele e o dono da boate até leva a vilã para passear em Paris.

Leia também: Deusa em O Clone morre? Veja o que acontece no final da novela