Deusa em O Clone morre? Veja o que acontece no final da novela

Em O Clone, Deusa é a mãe de Léo (Murilo Benício) e enfrenta muito problemas por causa do comportamento do filho, além de não conseguir seguir em frente com sua vida amorosa ao lado de Edvaldo. Deusa em O Clone morre? Conheça o desfecho da história de Glória Perez.

Deusa morre em O Clone?

Apesar de todos os problemas ao longo da trama, Deusa não morre em O Clone. No entanto, isso não significa que o desfecho da personagem é alcançado de forma fácil. Na reta final do folhetim, Leônidas (Reginaldo Faria) faz com que a mulher vá parar no tribunal.

Tudo acontece depois que o ricaço descobre que Léo é clone de um seus filhos, o homem decide que quer a paternidade do rapaz reconhecida na justiça e também que sua falecida esposa, mãe dos gêmeos Lucas e Diogo, seja considerada a mãe do jovem.

Depois de batalhar muito por isso no tribunal, Deusa em O Clone consegue continuar com a maternidade de Léo e seu nome permanece na certidão de nascimento do filho. Já Leônidas vence parte de sua solicitação e ganha o reconhecimento de paternidade do rapaz.

Final de Léo

Léo segue o Dr. Albieri até o deserto, o médico deixa tudo para trás e o clone faz o mesmo. A última cena da dupla é em uma tempestade de areia, o que acontece com os dois depois disso se torna um mistério. O destino de Deusa em O Clone, que não morre, então se torna esperar pelo retorno do filho.

Como está a atriz Adriana Lessa?

A atriz está atualmente com 50 anos de idade e em um relacionamento com o também ator Igor Cotrim, que recentemente interpretou Simeão em Gênesis, na Record.

Uma notícia que abalou a atriz foi o falecimento do pai, Tarcízio Marcos Lessa em dezembro de 2021. A morte foi comunicada nas redes sociais no dia 7 de dezembro e o velório aconteceu no dia seguinte.

Os últimos trabalhos da atriz nas telinhas foram as séries Bugados (2019) e A Garota da Moto (2019). Em 2018, a eterna Deusa de O Clone interpretou sua última personagem em uma novela da TV Globo, Clotilde em O Sétimo Guardião.

