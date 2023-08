Agatha é mãe de Caio e Jonatas em Terra e Paixão?

Mulher teve caso com Gentil no passado

Agatha é mãe de Caio em Terra e Paixão, mas a ex-mulher de Antonio esconde alguns segredos, inclusive a relação que teve com Gentil, pai de Jonatas. E pelo jeito, os dois rapazes tem mais uma semelhança além do amor por Aline.

Quem é a mãe de Jonatas Terra e Paixão?

Será revelado que Agatha também é a mãe de Jonatas em Terra e Paixão. Sendo assim, Caio e Jonatas são meios-irmãos, disputam o amor da mesma mulher, Aline (Barbara Reis), assim como aconteceu Daniel. Esse segredo seria um dos motivos da desavença Antônio e Gentil.

A revelação deve acontecer logo após a chegada de Agatha em Nova Primavera, em cenas previstas para irem ao ar em 15 de agosto. Angelina (Inez Viana) mentirá para os patrões e dirá que vai visitar uma amiga no Rio de Janeiro. No entanto, a governanta vai encontrar a mãe de Caio na saída do presídio, onde a mulher esteve presa nos últimos 20 anos.

Agatha foi condenada pelo assassinato de um homem. A identidade do falecido ainda não será revelada, mas é possível que se trate de Evandro (Rafael Cardoso), o homem que ajudou a esposa de Antônio a forjar a própria morte.

A matriarca dirá para Caio que planejava voltar para buscá-lo depois de fingir que morreu, mas os planos mudaram por conta da prisão. Agatha então revela que Angelina sabia de tudo, mas manteve segredo por todo esse tempo a seu pedido. A empregada da família La Selva também enviava fotos e cartas para a amiga enquanto ela estava na cadeia.

Por que Agatha forjou a própria morte?

O público saberá que Agatha forjou a própria morte para se livrar do casamento com Antônio. O fazendeiro era extremamente violento com a mulher e ameaçou matá-la caso ela pedisse o divórcio. As informações foram adiantadas pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

No primeiro encontro com a mãe, Caio ficará extremamente revoltado e acusará a mulher de ser uma farsante. O primogênito dirá que nunca vai perdoar Agatha, mas logo dá uma chance para a mulher se explicar.

Agatha contará que ficou presa mesmo sendo inocente e também dirá que só fingiu que morreu para se livrar de Antônio. "Você deve saber que o seu pai pode ser violento. Ele sempre mandou matar quem contraria suas vontades. E o Antônio queria me matar! Ele estava esperando só eu colocar você no mundo para acabar com a minha vida", diz.

Caio ficará tocado com a história da mãe e questionará por qual motivo o produtor rural faria aquilo. "Ciúmes! O ciúmes dele eram tão grandes que começou a dizer que ia me matar. Por isso, eu forjei a minha própria morte! E fugi para não morrer! Você compreende, Caio? Era um caso de vida ou morte! Mas eu não queria! Eu não queria deixar o meu filho, o meu filhinho! Você, Caio! Meu filho amado! Acredita em mim! Você é meu filho", pede.

O discurso da mulher deixará o primogênito tocado, que vai perdoá-la. O personagem de Cauã Reymond também vai garantir que ajudará a mãe a reconstruir a vida e que irá protegê-la de Antônio.

Veja: Caio fica com Aline ou Graça em Terra e Paixão?