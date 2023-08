Caio fica com Aline ou Graça em Terra e Paixão?

Caio vai ficar com a Aline ou a Graça na novela Terra e Paixão? Veja qual será a decisão do personagem de Cauã Reymond - Foto: Reprodução/Globo

Caio e Aline estão vivendo um romance proibido. A professora estava feliz ao pensar que o rapaz ia terminar com a noiva Graça para ficar com ela, mas o primogênito dos La Selva jogou um balde de água fria em suas expectativas e disse que vai permanecer com a loira. E agora, com quem Caio vai ficar na novela Terra e Paixão, Aline ou Graça? Reviravolta vai marcar próximos capítulos do folhetim das 9.

O que vai acontecer com Caio e Aline?

Caio pode ter dispensado Aline para se casar com Graça e cumprir sua promessa de cuidar do filho que ele pensa ser de Daniel. No entanto, isso não irá durar muito, pois no dia do casamento com a filha de Gradys e Tadeu, o personagem de Cauã Reymond vai mudar de ideia e fugir da cerimônia com sua amada Aline.

Segundo os resumos de Terra e Paixão, os momentos vão marcar os capítulos dos dias 8 e 9 de agosto, terça-feira e quarta-feira. Após descobrir que Caio não vai largar Graça, Aline pedirá para que o filho de Antônio (Tony Ramos) se afaste dela, mas essa separação não irá durar muito tempo, porque ela decidirá comparecer no casório, o que balançará o coração do irmão de Daniel.

A chegada de Aline na igreja será um burburinho entre os convidados e Irene (Gloria Pires) e Luigi (Rainer Cadete) convencerão a professora a deixar o local. Porém, retirá-la da igreja não fará afeito, pois Caio desistirá de se casar com Graça e abandonará a moça no altar.

Tanto Graça quanto Antônio ficarão possessos de raiva com a decisão de Caio. Após ter sido abandonada a loira vai ir até a casa de Aline para ameaçar a viúva e Antônio brigará feio com o filho. A dupla irá se enfrentar e o personagem de Reymond afirmará ao pai que não abrirá mão de seu amor por Aline. Por isso, ele será expulso de casa.

Caio até aceitará a decisão do patriarca e por isso resolverá comprar a casa de Jussara, a mãe de Aline, mas enfrentará o pai mais uma vez e dirá que não vai deixar de trabalhar em suas terras, já que elas também são suas.

Com essa confusão toda, Caio e Aline ficarão juntos e até serão abençoados pelo pajé Jurecê Guató (Daniel Munduruku), porém, eles precisarão enfrentar obstáculos se quiserem continuar lado a lado.

Confira também - Quem mandou matar Daniel em Terra e Paixão?

Graça não vai deixar barato sua humilhação no dia do casamento e vai bolar uma forma de conseguir separar o casal de pombinhos. Para isso, ela irá atrás de Jonatas (Paulo Lessa), rapaz que ama Aline e faria qualquer coisa por ela, e fará uma proposta: ela pedirá que eles se unam para separar Aline e Caio.

Os resumos ainda não adiantam se Jonatas aceitará o acordo, mas mostram que a possibilidade do rapaz aceitar a proposta é grande, pois ele estará totalmente descontente de descobrir que Caio abandonou Graça e agora está nos braços de Aline mais uma vez. Antes mesmo de Graça tentar convencê-lo a ajudá-la, ele tentará alertar Aline sobre o perigo de se relacionar com o La Selva e especulará que o irmão de Daniel tem interesse nas terras da viúva e que por isso ela não deve ficar com ele.

Leia também - por que mãe de Caio ficou desaparecida em Terra e Paixão