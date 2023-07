Aline morre na novela Terra e Paixão?

Aline (Barbara Reis) vai correr risco de vida após o geólogo Vinícius (Paulo Rocha) contar para Antônio (Tony Ramos) que as terras da viúva possuem riquezas. O produtor rural não vai aceitar que a protagonista se dê bem e mandará Ramiro (Amaury Lorenzo) dar um fim na professora. Afinal, Aline morre em Terra e Paixão?

O que vai acontecer com Aline em Terra e Paixão?

Em cenas que vão ao ar a partir desta quinta-feira, 13, Antônio descobrirá que as terras de Aline abrigam pedras preciosas. "Fiz um mapeamento prévio da área. Mas a suspeita do senhor tinha fundamento. As terras têm, sim, diamante", dirá o geólogo para Antônio. "Eu sabia! Agora, mais do que nunca, as terras daquela mulher vão ser minhas", afirmará o fazendeiro.

Em seguida, o poderoso vai convocar Ramiro para matar a viúva. "Hoje você vai fazer o que devia ter feito há muito tempo. Quero que acabe com aquela viúva. Mas escute aqui: tem que parecer que foi um acidente, não pode levantar suspeitas", dirá o personagem de Tony Ramos.

"Deixa comigo. Eu passo por cima dela com o carro", avisará Ramiro. "Melhor. Afogue a Aline no rio. Lá já morreram dois. Um a mais, um a menos, não faz diferença", vai sugerir o ricaço.

Aline estará voltando para casa quando será abordada pelo capataz. "Para casa, agora, você só volta no caixão", vai dizer o funcionário.

Ramiro levará Aline até o riacho e começará a afogá-la. Depois de fazer o serviço, o capataz vai embora mas é visto por Caio. Quando o primogênito chega no rio, vê sua amada boiando na água e consegue salvá-la a tempo. A mocinha vai contar para o primogênito que Ramiro tentou matá-la, o que fará com o rapaz enfrente Antônio novamente.

O fazendeiro vai dizer que só deixará Aline em paz com uma condição: se Caio aceitar se casar com Graça (Agatha Moreira). O primogênito aceita a proposta e pede a loira em casamento no final do capítulo.

Apesar de ter dito ao filho que deixaria a viúva em paz, Antônio vai garantir a Vinícius e Silvério (Samir Murad) que removerá Aline de suas terras.

Irene tentará matar a viúva

O plano de Antônio de dar um fim em Aline não vai dar certo, mas isso não significa que a viúva não correrá mais riscos de vida. Isso porque Irene (Glória Pires) também vai arquitetar um plano para dar um fim na protagonista.

A vilã vai sugerir ao marido que use os remédios de Petra (Debora Ozório) para matar a viúva. Em cenas que vão ao ar na próxima quinta-feira, 20, Irene colocará os medicamentos da filha em uma taça de champanhe e oferecerá para Aline, mas a personagem de Barbara Reis vai recusar a bebida.

Quem vai reparar o pó branco na bebida será Jussara (Tatiana Tiburcio). Jurecê (Daniel Munduruku) avisa a Aline que ela está em perigo, e afirma que o mistério que tem em suas terras é da riqueza.

O episódio do pó branco chegará ao conhecimento de Caio, que enfrentará a madrasta ao perguntar se ela tentou envenenar a viúva. O primogênito ameaça colocar Irene na cadeia e não se casar com Graça, caso algo aconteça com Aline.

Em cenas que vão ao ar no capítulo de sábado, 22, Ramiro vai tentar atropelar Aline novamente, mas a protagonista não deve morrer na trama de Walcyr Carrasco.

Terra e Paixão ainda fica no ar até janeiro de 2024. Como Aline é a protagonista da história, provavelmente a mocinha vai sobreviver para lutar contra seu algoz, que está de olho nas terras cheias de riquezas.

