Papel de Paulo Rocha, quem é Vinícius de Terra e Paixão?

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o ator português Paulo Rocha vai entrar na novela Terra e Paixão para interpretar o geólogo Vinicius - peça importante para os planos de Antônio. O trabalho do profissional acabará colocando a vida de Aline (Barbara Reis) em grande risco.

Vinicius em Terra e Paixão é um geólogo

Vinicius é um geólogo contratado por Antônio para avaliar as terras de Aline, sua primeira aparição na novela Terra e Paixão será envolta em mistério, mas depois a identidade do rapaz será revelada. O personagem de Paulo Rocha irá até o riacho da professora em segredo no capítulo desta quinta-feira, 13 de julho, mas será pego no flagra pela mocinha. Para despistá-la, ele inventará uma história de que está de passagem pelo local e se apaixonou pela paisagem. No entanto, seus planos serão outros.

Segundo adianta o site oficial da emissora, durante a avaliação das terras de Aline, Vinicius pegará uma pedra no rio que o deixará impressionado. Ao retornar para a fazenda de Antônio, o homem terá uma notícia bombástica: as terras de Aline guardam grandes riquezas, como diamantes! A informação deixará o vilão de Tony Ramos fora de si. A inveja e raiva vão tomar conta do malvado e por isso ele decidirá que é hora de acabar com a vida da rival.

Com as informações do personagem de Paulo Rocha em mãos, Antônio vai decidir que uma melhor morte para Aline será algo que se pareça com um acidente, para que não ocorram muitas investigações. Por isso, ele mandará seu capanga de todas as horas, Ramiro (Amaury Lorenzo), afogar a protagonista em seu próprio rio. O capataz atacará Aline e deixará o corpo da mãe de João (Matheus Assis) boiando, pensando que conseguiu matá-la. Porém, para a sua sorte, este não será o fim da mocinha.

O que acontece com Aline na novela das 9?

Caio (Cauã Reymond) será o grande responsável pelo salvamento de Aline. O herdeiro de Antônio La Selva chegará nas terras da personagem de Barbara Reis logo após o capanga de seu pai ter enfiado a cabeça de Aline no rio e estranhará a presença do mau-caráter por lá.

Por isso, ele correrá até o riacho e encontrará o corpo da amada boiando. Como o atentado terá acabado de ocorrer, ele conseguirá salvar a vida da mulher. Aline vai recuperar a consciência, agradecerá Caio por ter salvo sua vida mais uma vez e revelará que foi Ramiro quem tentou matá-la.

Devido ao ataque contra Aline, Caio terá um novo embate com o pai. Ele fará ameaças e dirá que não vai se casar com Graça (Agatha Moreira) se qualquer coisa acontecer com Aline. Interessado que o primogênito se case com a mãe do suposto filho de Daniel (Johnny Massaro), o fazendeiro fará um acordo com o herdeiro e prometerá que nada irá acontecer com Aline dali em diante.

Após quase morrer, Aline ficará com a pulga atrás da orelha por conta da presença de Vinicius em suas terras pouco antes do atentado, segundo mostram os resumos oficias de Terra e Paixão. Ela começará a questionar o motivo do geólogo vivido por Paulo Rocha ter aparecido na sua propriedade.

Assim, ela decidirá ir até Antônio para perguntar os motivos que o levaram a colocar o especialista para investigar as terras que herdou do marido e Antônio mentirá para a inimiga, alegando que ele chamou Vinicius para conferir as condições da água da propriedade.

Por enquanto, o personagem de Paulo Rocha não aparece em novas cenas nos resumos, mas pela importância das pedras preciosas nas terras de Aline, o geólogo tem grandes chances de aparecer mais vezes na trama para ajudar Antônio a conquistar as tais riquezas.

