O que é genofobia, síndrome de Petra em Terra e Paixão

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Petra (Debora Ozório) revelará que não suporta fazer sexo. A agrônoma confessa para Luigi (Rainer Cadete) que esse foi o motivo para a anulação de seu primeiro casamento. Você sabia que a síndrome rara da jovem tem um nome? Saiba o que é genofobia.

O que significa genofobia?

Genofobia é uma disfunção sexual que envolve medo, horror e repulsa pelo ato sexual, de acordo com informações do portal ABC Med. Também chamada de fobia sexual e erotofobia, essa síndrome rara pode interferir na capacidade de manter relacionamentos duradouros devido à constante evitação da intimidade e de qualquer contato sexual. Essa disfunção pode ser causada por traumas, experiências negativas, entre outros fatores dependendo de cada caso.

O portal também afirma que algumas disfunções sexuais como a genofobia podem ser causadas pelo uso de medicamentos, como antidepressivos, que ocasionalmente agem reduzindo a libido. Petra, que é viciada em remédios tarja preta, também pode sentir repulsa por sexo devido a essa condição.

Ainda não se sabe o que de fato causou a disfunção em Petra. Mais adiante na novela de Walcyr Carrasco, a agrônoma irá visitar um psiquiatra que recomendará que ela e Luigi durmam em quartos separados até que ela se recupere do trauma.

A agrônoma até chegou a transar com Luigi na primeira vez que os dois se encontraram, mas a jovem dirá que só aceitou fazer sexo para ele não descobrisse o segredo. "Eu tenho horror a sexo. Eu fazia esforço pra você não perceber... pra me entregar. Agora não dá mais, não dá mais. Eu não suporto ser tocada por um homem, não suporto intimidade. Me perdoa", diz ela ao marido.

A partir da revelação, o casamento dos dois vai começar a desandar mais ainda. Petra se afundará ainda mais no vício em remédios e será internada à força em uma clínica de reabilitação por Irene (Glória Pires).

Petra é assexual em Terra e Paixão?

Nas redes sociais, parte do público especula que Petra não sofre de uma disfunção mas, na realidade, seria assexual. A assexualidade é uma orientação sexual caracterizada a falta de atração sexual por outra pessoa, independentemente de gênero. O termo faz parte da sigla LGBTQIA+.

Pessoas que são assexuais não sentem vontade ou necessidade de manter relações sexuais com qualquer pessoa que seja. O tema foi tratado na novela anterior, "Travessia" (2022), através dos personagens Rudá (Guilherme Cabral) e Caíque (Thiago Fragoso).

Porém, alguns assexuais podem sentir atração em circunstâncias limitadas, como quando desenvolvem uma conexão emocional profunda com o/a parceiro (a). Esse grupo costuma ser chamado de demissexuais.

Há também outras variações dentro da assexualidade. No caso de Petra, a jovem pode ser considerada assexual heterorromântica, já que a personagem de Debora Ozório sente atração romântica por indivíduos do gênero oposto. O público acompanha o desejo da jovem de ser amada e se casar com alguém que permaneça ao seu lado por muitos anos.

Também existem os assexuais homorromânticos, que se relacionam romanticamente com pessoas do mesmo gênero; birromânticos, atraído romanticamente por indivíduos do sexo masculino e feminino; e panrromânticos, que sentem interesse por qualquer pessoa independente do gênero.

Já os assexuais arromânticos não tem interesse afeito ou sexual por qualquer pessoa, não sentindo a necessidade de se relacionar de nenhuma forma.

No Twitter, alguns internautas comemoraram a representatividade que Petra traz. "Finalmente uma representatividade assexual, obrigada Petra", escreveu uma tuiteira. "Agora me pergunto se ela é assexual ou só teve algum trauma, tô curiosa pra saber mais da história da Petra", publicou outra. "Petra assexual ou simplesmente 0 zero libido devido aos remédios", teorizou mais uma espectadora.

