Amanhã é Para Sempre: elenco e história da novela mexicana

O SBT estreou mais uma novela mexicana na faixa vespertina do canal. A partir de das 17h45, o público da emissora assistirá o elenco de Amanhã é Para Sempre em uma trama de amor e vingança. Conheça a trama que vai embalar as tardes do canal do Silvio Santos.

Fernando Colunga está no elenco da novela Amanhã é Para Sempre

Famoso por papéis em grandes sucessos da TV mexicana, como A Usurpadora, Maria do Bairro e Marimar, aqui Colunga interpreta Eduardo Juarez, um jovem que perdeu o pai aos 6 anos e passou a ser criado apenas pela mãe, que é governanta em uma família rica. Ele se apaixona por Fernanda, a filha do patrão de sua mãe, mas acaba separado da moça. Depois de passar alguns anos fora, retorna e pretende se vingar de Bárbara, que realizou diversas maldades. Para isso, ele assume a identidade de Franco Santoro e busca por justiça.

Fernanda

Filha de um ricaço, a moça é a caçula da família, é generosa, convicta de suas ideias e se preocupa com as pessoas. Inocente, tem o coração partido quando é separada de Eduardo e não recebe respostas do amado para suas cartas, e pensa que ele já se esqueceu dela. Quando cresce, passa a trabalhar na empresa do pai, mas tem o sonho de abrir um centro de atividades artesanais para a comunidade.

Rebeca e Bárbara – Amanhã é Para Sempre elenco

A mulher nasceu com o nome de Rebeca, mas assume a identidade de Amanda ao longo da novela, para continuar com suas artimanhas e maldades. Sem escrúpulos, a vilã é bela e inteligente, mas manipuladora e muito perversa. Teve uma infância cheia de abusos e por isso assassinou os pais. Já adulta ela pretende destruir a família Elizalde.

Gonçalo

Pai de Fernanda, Gonçalo Elizalde é um homem rico, dono de uma empresa de laticínios, a maior do país. Ele é educado, honesto e trabalhador. Apesar de ter um bom caráter, é facilmente manipulado, o que causa problemas. Quando fica viúvo, se casa com sua assistente, Bárbara.

Adriano – Amanhã é Para Sempre elenco

Aliado da vilã Bárbara, ele é contratado na empresa da família Elizalde para ser o diretor de finanças. Por conta de instruções de Bárbara, ele passa a namorar Fernanda e espera que a herdeira aceite se casar com ele.

Soledade

A personagem é mãe de Eduardo e faz qualquer coisa pelo filho. Governanta na casa dos Elizalde, ela decidiu dedicar sua vida a cuidar das crianças da família após ficar viúva, depois de poucos anos de casada. É a única que sabe de todas as maldades de Bárbara e tenta enfrentar a mulher, mas se torna mais uma vítima dos planos da vilã e acaba separada do filho por muitos anos.

Liliana – Amanhã é Para Sempre elenco

Irmã de Fernanda, a moça tem suas convicções, é sincera, direta e dona de uma certa rebeldia. Sempre infringindo regras, foi a dor de cabeça da mãe, mas contou com a adoração do pai. Além de amar e proteger a irmã, também tem carinho por Soledade e Eduardo. A vida da moça muda quando Bárbara faz com que ela seja a culpada pelo assassinato de Montserrat, o que a faz passar anos em uma clínica psiquiátrica.

Montserrat – Amanhã é Para Sempre elenco

Esposa de Gonçalo, a mulher é mãe de 5 filhos. Na infância das crianças, descobre Bárbara beijou Eduardo e por isso proíbe a filha de se aproximar do garoto. É assassinada e a culpa cai em Liliana.

Sinopse Amanhã é Para Sempre

A trama é focada no romance de Fernanda e Eduardo, que se apaixonam na infância, mas são separados. Ela filha de um empresário rico e ele da governanta da família da moça. Quando retorna adulto e com um mestrado no exterior, encontra a mãe doente e descobre as maldades de Bárbara. Eduardo então assume outro nome e passa a trabalhar em sua vingança.

O folhetim é exibido de segunda a sexta às 17h45, para assistir é só sintonizar no SBT durante a exibição ou usar a plataforma streaming do canal, o SBT Vídeos. Os capítulos das novelas da emissora são adicionados gratuitamente no site depois da exibição na TV, a única obrigatoriedade do usuário é ter um login e senha para poder acessar ao conteúdo.

