Ana Francisca perde tudo em Chocolate com Pimenta?

Ana Francisca (Mariana Ximenes) fica pobre após sofrer um golpe de Jezebel (Elizabeth Savala). A irmã de Ludovico (Ary Fontoura) forja um documento supostamente assinado pelo ricaço, onde ele passa toda sua herança para a megera. A dondoca vence o processo instaurado contra Aninha, que é obrigada a devolver tudo para a vilã.

Como Ana Francisca perde tudo?

Determinada a tomar a fortuna de Ana Francisca, Jezebel arma um novo plano com a ajuda de Sebastian (Tarcísio Filho) para deixar a 'viuvinha' na miséria. A vilã e o rapaz falsificam um documento no qual Ludovico passa a herança para a irmã.

Eles contratam a Dr. Sofia (Patrícia França) para vencerem a causa, uma advogada incorruptível que não sabe que o documento é falso. Na audiência, o juiz considera o testamento apresentado por Jezebel verdadeiro e ordena que Aninha devolva o controle da fábrica de chocolates, a mansão e o dinheiro.

Ana Francisca é obrigada a voltar a morar no sítio com sua família, deixando para trás a vida de luxo. Os vilões, enquanto isso, se esbaldam com o dinheiro de Ludovico e comemoram a vitória.

Mas a protagonista não se deixará abater tão fácil. Ela receberá ajuda de Miguel (Caco Ciocler) e conseguirá se reerguer com a ajuda do mocinho - a loira se lembrará que seu falecido marido lhe deixou uma caixa misteriosa para que fosse aberta somente em um momento difícil.

Aninha encontra uma receita de bombons de chocolate com pimenta e não entende o porquê de Ludovico ter deixado aquilo e até fica revoltada com o falecido. No entanto, ela decide seguir as instruções e começa a comercializar os chocolates.

Os bombons despertam uma paixão avassaladora em quem os consome e se tornam um grande sucesso na pequena cidade de Ventura, fazendo com que toda a clientela prefira comprar os chocolates feitos por Aninha do que na fábrica agora comandada por Jezebel.

Veja: Como está Tarcísio Filho hoje, o Sebastian de Chocolate com Pimenta

Como Aninha recupera a fábrica?

É apenas no capítulo 198 que Aninha recupera a fortuna roubada por Jezebel. A protagonista contará com depoimentos importantes a seu favor, como o de Miguel, e também terá as provas coletadas por um perito, que provará que o testamento apresentado pela vilã é falso - o padre Eurico (Renato Rabello) mostrará a assinatura verdadeira do falecido no livro de casamentos, provando que a do suposto documento é falsa.

Ao saber que sua cliente mentiu, Dra. Sofia não se esforçará para defender a megera no caso e até pedirá para que o juiz prossiga com a sentença após Jezebel fingir um desmaio para tentar conseguir um recesso.

"Tendo em visto o laudo do perito e considerando os vários testemunhos que corroboram esse fato, eu determino que a fábrica de chocolates e todos os bens deixados pelo falecido sejam devolvidos para a sua viúva Ana Francisca", determina o juiz.

Desesperada com a possibilidade ir parar na cadeia, Jezebel diz na frente de todos que o responsável pela fraude é Sebastian, e os dois começam a brigar. No meio da confusão, a megera ofende o juiz e vai presa por desacato.

Veja: Escrito nas Estrelas vai substituir Chocolate com Pimenta em 2023?

Qual o final de Ana Francisca em Chocolate com Pimenta?

Ana Francisca se casa com Danilo (Murilo Benício) e recupera toda a sua fortuna. Os dois sofrem uma última armação de Olga (Priscila Fantin), mas o mocinho descobre a verdade antes que Aninha vá embora de vez ao lado de Miguel e os dois se reconciliam.

Já Jezebel fica na miséria e é obrigada a trabalhar como cozinheira na fábrica de chocolates enquanto arma mais um golpe do baú.