Escrito nas Estrelas vai substituir Chocolate com Pimenta em 2023?

Chocolate com Pimenta está em reta final e o público que saber qual será a substituta do folhetim na faixa da Edição Especial. A cotada atual é Escrito nas Estrelas, novela de 2010 e que até hoje não foi reprisada.

Escrito nas Estrelas vai ser reprisada em 2023?

Um dos indícios de que Escrito nas Estrelas pode ser a substituta de Chocolate com Pimenta é que a TV Globo solicitou registro da obra para a ANCINE (Agência Nacional do Cinema), conforme confirmado ao DCI pela Agência.

Como nunca foi reprisada pela emissora, o folhetim pode ser uma aposta da emissora carioca para manter os bons índices da faixa.

A reprise inédita da novela também foi cravada pelo colunista André Romano do Observatório da TV, que apurou que a emissora já bateu o martelo e escolheu a trama para entrar no lugar da história Walcyr Carrasco. O jornalista também informou que a previsão de estreia da reexibição é para o dia 24 de julho.

A novela Escrito nas Estrelas estreou nas telinhas no dia 12 de abril de 2010 e ficou no ar até 24 de setembro daquele ano, totalizando 143 capítulos na faixa das 18h00. A autoria é de Elizabeth Jhin e colaboração de Eliane Garcia, Lilian Garcia, Denise Bandeira e Duba Elia.

Mas se for de fato escolhida para ser reprisada, a única possibilidade da novela Escrito nas Estrelas é de entrar no lugar de Chocolate com Pimenta, pois a Edição Especial compila reexibições de produções que foram ao ar na faixa das 18h00 ou 19h00. Não é possível que a novela de Jhin entre no lugar de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo, por exemplo, pois a faixa traz apenas reprises do horário nobre.

A TV Globo ainda não se pronunciou sobre qual será a substituta de Chocolate com Pimenta, cuja reprise começou em setembro do ano passado.

Como é a história da novela Escrito nas Estrelas?

Escrito nas Estrelas traz uma história que retrata uma relação de pai e filho com personalidades muito diferentes e como isso implica também na esfera espiritual após a morte do garoto. A história é centrada no badalado e requisito médico Ricardo Aguillar (Humberto Martins) e seu filho Daniel (Jayme Matarazzo), estudante que segue o mesmo destino da medicina. Porém, eles possuem pensamentos distintos dentro da profissão.

Ricardo é conhecido no mundo todo por ser ousado em seus métodos para resolver casos de infertilidade, já Daniel é um idealista e trabalha no posto médico de uma comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Certo dia, uma enchente destrói o posto médico em que Daniel atua e ele recorre a ajuda do pai, buscando atendimento para os pacientes na clínica particular do médico bem sucedido. O pedido do rapaz não sai como esperado e ele acaba em uma briga com o patriarca. Porém, em meio a confusão ele conhece Viviane (Nathalia Dill), uma moça da comunidade que o deixa admirado.

Daniel então resolve levar os pacientes da enchente para a casa que herdou da mãe em Petrópolis. No entanto, durante a viagem que faz ao lado de Viviane, uma tragédia atinge a dupla e Daniel morre.

Mais tarde, em luto, Ricardo resolve usar o sêmen que o filho deixou congelado durante uma pesquisa da faculdade para gerar um neto por meio de inseminação artificial. Foragida da polícia por causa de uma das falcatruas do pai, Viviane acaba sendo obrigada por Gilmar (Alexandre Nero), assistente ambicioso de Ricardo, a gerar a criança.

