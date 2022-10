O que tem na caixa do Ludovico em Chocolate com Pimenta?

Antes de morrer em Chocolate com Pimenta, Ludovico (Ary Fontoura) deixa para Aninha (Mariana Ximenes) uma caixa que contém um segredo. A mocinha fica curiosa para saber o que tem dentro, mas o ricaço diz que ela só poderá abri-la na hora certa. Afinal, o que tem na caixa do Ludovico?

O que tem na caixa do Ludovico? Ana descobre segredo

O que tem na caixa do Ludovico é um livro de receitas secretas de bombons mágicos de chocolate com pimenta. O segredo só será revelado mais adiante na trama quando a protagonista perder toda a sua herança e ficar na miséria.

Em seu leito de morte, Ludovico entrega uma caixa para a esposa mas faz ela prometer que só irá abri-la caso fique sem dinheiro. Caso contrário, ela deve repassá-la ao seu filho. Aninha fica intrigada para saber o que tem ali dentro, mas segue as instruções do marido.

Aninha herda toda a herança do "meninão" e passa a ostentar uma vida com muito luxo e conforto, mas será vítima de um golpe de Jezebel (Elizabeth Savala), que não se conforma de ter ficado sem nada.

A megera vai fazer um testamento falso e conseguirá enganar o juiz, que passará todo o dinheiro da protagonista para Jezebel, deixando a loira sem nada e na total miséria. Sem ter nem o que comer, a mãe de Tonico (Guilherme Vieira) abrirá a caixa deixada pelo falecido marido.

Ana encontrará um livro de receitas de bombons escritas por Ludovico e ficará decepcionada em um primeiro momento. A protagonista acreditava que o ricaço havia deixado algum dinheiro para ela naquela caixa e não entende o motivo pelo qual ele lhe deu aquilo.

Sem opção, Ana Francisca decidirá seguir as instruções de Ludovico e começará a vender os bombons de chocolate com pimenta. Seu marido estava certo - a receita mágica faz um enorme sucesso na cidade de Ventura e tira a loira da pobreza. A protagonista rouba todos os clientes da fábrica de chocolates, que estará sob o comando de Jezebel, e conseguirá se reerguer.

Ana recupera a fábrica de chocolates

Depois de descobrir o que tem na caixa do Ludovico e o estrondoso sucesso dos chocolates, Aninha consegue recuperar a fortuna. Isso porque haverá um novo julgamento sobre o caso da herança e a protagonista contará com testemunhas importantes para a sua vitória.

O primeiro será Miguel (Caco Ciocler), que dará um depoimento bem convincente a favor de Ana. Mas a cartada final da mocinha será o o padre Eurico (Renato Rabello), que mostrará a assinatura de Ludovico no livro de casamento, provando que a suposta assinatura do testamento apresentado por Jezebel é falsa.

Ficará provado que o documento da megera foi forjado e juiz decidirá que todos os bens voltarão a pertencer a Ana. Dessa vez, quem ficará na miséria será Jezebel.

Ana volta a morar na mansão deixada por Ludovico junto com Danilo (Murilo Benício), com quem se casa na último capítulo, e com Tonico. Ela dará à luz a Carmen, sua segunda herdeira com o galã da trama.

O que acontece com Jezebel em Chocolate com Pimenta?

Após Aninha recuperar todos os seus bens, ela expulsa Jezebel da mansão. Mesmo depois de tudo que a megera aprontou com a protagonista, a viuvinha ainda terá compaixão da ex-cunhada e pagará suas diárias em um hotel para que ela tenha aonde dormir.

Jezebel até acredita que tem a chance de voltar ao cargo de diretora da empresa, mas leva um tombo daqueles quando Aninha a rebaixa a confeiteira da fábrica. Sem escolha, ela passa a trabalhar na produção dos bombons.

No último capítulo, a megera ganha uma nova chance de ficar rica novamente ao flertar com o dono de uma fábrica de tecidos.