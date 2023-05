Como está Tarcísio Filho hoje, o Sebastian de Chocolate com Pimenta

Tarcísio Filho, 58, interpretou Sebastian, um dos vilões de Chocolate com Pimenta - à época com 39 anos. Filho de dois grandes atores da teledramaturgia brasileira, o famoso segue carreira artística e esteve em outros títulos da Globo depois do sucesso na trama de Walcyr Carrasco.

Por onde anda Tarcísio Filho?

O último trabalho de Tarcísio Filho na Globo foi em 2021, quando interpretou o Cônsul Souza Ribeiro no seriado Passaporte para Liberdade. A obra foi exibida na TV aberta e também está disponível no Globoplay. Depois, ele deixou o canal carioca e assinou com a plataforma de streaming Amazon Prime Video - ele fez parte do elenco do seriado 'Novela' ao lado de Mônica Iozzi, Miguel Falabella, Herson Capri, Marcello Antony e mais.

Atualmente, o ator tem se dedicado à família. O artista costuma aparecer em algumas publicações no Instagram de esposa, Mocita Fagundes, que posta cliques da rotina e viagens do casal.

Em 1º de maio, Mocita publicou alguns cliques ao lado do marido durante uma viagem para Londres, no Reino Unido - ela também sempre declara para seu amado em várias publicações e até publicou um trecho do marido na reprise de Chocolate com Pimenta. "No meio da minha faxina, tv ligada (tirei da GloboNews porque tava muito entristecida com as notícias sobre a tragédia no litoral paulista), ouço uma voz familiar e corro pra gravar. É o meu amor como Sebastian", escreveu. Já Tarcísio mantém um perfil privado no Instagram com poucos seguidores, apenas para pessoas próximas.

Depois de Chocolate com Pimenta, Tarcísio Filho seguiu trabalho na Globo. Ele esteve em Senhora do Destino (2004), Malhação ID (2009), Sangue Bom (2013), Verdades Secretas (2015), Êta Mundo Bom! (2016) e Deus Salve o Rei (2018). Seu último papel em folhetins foi em 2018, na trama Verão 90.

Tarcísio é filho dos atores Glória Menezes e Tarcísio Meira (1935-2021). Em março de 2022, ele contou ao jornal O Globo sobre a relação com a mãe depois da morte do veterano. "Ela [Glória Menezes] mora a 200 metros do meu apartamento aqui no Rio. A gente dá aquela assistência a toda hora. É também um processo difícil porque ela e meu pai tiveram quase 59 anos de parceria. E, de repente, um dos parceiros some. Com tempo, carinho, amor, presença e a família mimando muito, não fica bom, mas melhora. A lembrança e a saudade vão existir para o resto de nossas vidas", contou.

O ator não tem filhos biológicos. Ele é padrasto dos três filhos de Mocita Fagundes, frutos de relacionamentos anteriores da publicitária.

Qual o final de Sebastian em Chocolate com Pimenta?

Sebastian chega em Ventura para fazer parte do plano de sua família de tomar a fortuna de Ana Francisca (Mariana Ximenes). O vigarista até consegue seduzir a mocinha e sobe ao altar com ela, mas o casamento é interrompido por Danilo (Murilo Benício), que descobre as falcatruas do vilão, incluindo o sequestro de Tonico (Guilherme Vieira).

Mesmo depois do fim da relação com Aninha, Sebastian segue ajudando Jezebel (Elizabeth Savala) em seus golpes. Ele, inclusive, participa do plano para fraudar a assinatura de Ludovico (Ary Fontoura) em um testamento falso, que deixa a protagonista pobre ao longo da trama.

Apesar de todas as vilanias cometidas na trama, Sebastian tem um final feliz ao lado da Dra. Sofia (Patrícia França) em Chocolate com Pimenta. O rapaz passa a cortejar a advogada durante toda a novela, mas a profissional recusa as investidas do malandro por bastante tempo.

No entanto, ela acaba cedendo ao charme do sedutor e Sebastian e Sofia ficam juntos nos capítulos finais da novela.

