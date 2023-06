Aninha foge com Miguel em Chocolate com Pimenta?

Aninha foge com Miguel em Chocolate com Pimenta?

Aninha foge com Miguel após Danilo (Murilo Benício) ameaçar tomar a guarda de Tonico (Guilherme Vieira) em Chocolate com Pimenta. Com medo de ficar longe do filho, a protagonista pede para ir embora de Ventura ao lado do personagem interpretado por Caco Ciocler, mas será surpreendida quando o sobrinho do prefeito descobrir toda a verdade.

O que acontece com Aninha em Chocolate com Pimenta?

Ana se despede de todos na fábrica de chocolates antes de partir. Quando está saindo do estabelecimento, é surpreendida por Danilo, que questiona onde ela está indo. "Eu vou para o sítio ver a minha avó", responde a loira. "Só isso? Não tem nenhuma mala com você? Não está indo direto para a estação de trem?", pergunta o rapaz. "Pode olhar o carro se quiser", diz Aninha.

A dona da fábrica de chocolates parte rumo ao sítio de sua família, enquanto Bernardo (Kayky Brito) e Guilherme (Rodrigo Faro) tentam provar para Danilo que o quadro foi trocado.

Enquanto isso, no sítio, Ana se despede da família. "Vó, eu preciso ir", diz ela. "Aninha, já pensou na saudade que vamos sentir de você?", questiona Margarido (Osmar Prado). "Você me ensinou tudo sobre sentimentos. Se não fosse você, eu nunca teria descoberto o quanto eu gosto desse jumento aqui", diz Márcia (Drica Moraes) se referindo a Timóteo (Marcello Novaes). "Eu vou sentir saudades de todos vocês", completa Ana.

Toda a família se abraça e, logo em seguida, Ana, Tonico e Miguel sobem no balão. "Ana, você não vai estar aqui para ver meu leitãozinho nascer", diz Márcia, revelando que está grávida.

No circo de Crispim, Peixoto (Ângelo Paes Leme) faz o palhaço confessar que foi ele quem pintou o quadro de Ana Francisca seminua a pedido de Olga (Priscila Fantin) e Bárbara (Lilia Cabral). Depois de descobrir a verdade, Danilo corre em direção ao sítio da família de sua amada.

Ao chegar lá, ele pergunta: "Onde está a Aninha?". Carmem (Laura Cardoso) apenas aponta para o balão no céu. "Aninhaaaa, me perdoa!", começa a gritar Danilo.

Veja: Último capítulo: como é o final da novela Chocolate com Pimenta

Qual o final de Ana Francisca em Chocolate com Pimenta?

Ana Francisca escuta os gritos de Danilo lá de cima. "É o Danilo! O que ele está gritando?", questiona a loira. "Mamãe, ele está pedindo para a senhora voltar", diz Tonico. "Mas eu não vou voltar. Ele briga e depois pede perdão. Ele tinha que ter confiado em mim", diz a protagonista com lágrimas nos olhos.

Miguel intervém: "Aninha, o balão segue a direção do vento. É o vento que vai definir se você fica ou vai embora para sempre. Que o vento traga a resposta!".

"Eu te amo, volta pra mim", diz Danilo chorando. "Pede pro vento trazer a Aninha de volta", sugere Carmem. O rapaz segue o conselho da matriarca: "Vento, traga a Aninha de volta para mim". O rapaz então pega o carro e começa a seguir na direção do balão.

"Miguel, tem um carro seguindo o balão!", se surpreende a ricaça. O balão então começa a descer no centro de Ventura, chamando a atenção dos moradores. Quando o balão pousa, o filho de Ludovico (Ary Fontoura) pede para Aninha descer.

Danilo surge, e os dois se abraçam e se beijam. "Aninha, graças a Deus que você voltou. Agora sei que o quadro era falso e que você nunca me enganou", revela o rapaz.

Apesar da loira ter ficado magoada com a desconfiança do marido, a protagonista perdoa Danilo e os dois se reconciliam. Nas cenas finais da trama, Ana engravida de sua segunda filha.

Veja: Qual o final de Márcia em Chocolate com Pimenta?