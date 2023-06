Qual o final de Márcia em Chocolate com Pimenta?

Dona do salão de beleza rompe com Vivaldo

Márcia (Drica Moraes) terá um final feliz em Chocolate com Pimenta. A manicure coloca um fim no caso que mantém com o prefeito Vivaldo (Fúlvio Stefanini) e forma uma família ao lado de Timóteo (Marcello Novaes), com quem tem um filho.

O que acontece com Márcia no final de Chocolate com Pimenta?

A prima de Ana Francisca (Mariana Ximenes) não vai querer mais saber de Vivaldo. Mesmo depois de ter se casado com Timóteo, a manicure continua se encontrando com o prefeito, que insiste em lhe dar um anel de presente. No entanto, é justamente a joia que causa o fim caso.

Isso porque Ivete (Andrea Avancini), que também é amante de Vivaldo, descobre tudo e conta para Timóteo, que vai até a joalheria onde Márcia experimenta o anel que o prefeito quer lhe dar.

Com Vivaldo, Márcia, Ivete e Timóteo no mesmo lugar, a confusão está armada. A manicure, no entanto, diz ao marido que não vai aceitar o anel dado pelo prefeito, pois ama o caipira de verdade. Os dois se beijam apaixonados.

Timóteo também entra em uma briga com Vivaldo, dando um soco no prefeito. O político é humilhado por Ivete, que começa a gritar dizendo que ele não vale nada.

Nos capítulos finais, Márcia engravida de Timóteo. A novela também terá uma breve passagem de tempo e mostrará a dona do salão de beleza dando à luz a um menino, que herda o jeito do pai e gosta de brincar no chiqueiro, deixando a manicure louca.

"Márcia, ele é que nem eu, ele adora os bicho que nem eu. E ocê não pode correr, porque logo, logo, nós vamos ter um outro leitãozinho", diz o caipira, contrariando a mulher.

Qual o final de Vivaldo em Chocolate com Pimenta?

Vivaldo não fica nem com Márcia e nem com Ivete. Depois de ser desmascarado por ambas suas amantes, o prefeito perde a eleição e fica desempregado.

Isso porque Ivete, para se vingar do político, encontra documentos que provam que Vivaldo roubou dinheiro público enquanto estava no cargo. A secretária expõe a corrupção durante o comício de Guilherme (Rodrigo Faro), o que faz com que o marido de Bárbara (Lilia Cabral) perca a confiança do povo.

A derrota nas eleições faz com que Vivaldo repense sua vida e promete para Bárbara que será um marido melhor para ela e um bom pai para Estelinha (Marcela Barrozo), filha do casal.

Além disso, Bárbara também abre mão de ir embora com o circo, ao ser convidada pelo palhaço Crispim (Jorge Fernando), mas decide ficar em Ventura para cuidar de seu marido e sua filha.

A reprise de Chocolate com Pimenta termina no próximo dia 30 de junho, sexta-feira. O folhetim de Walcyr Carrasco será substituído por "Mulheres de Areia" (1993), de Ivani Ribeiro.

Como está a atriz Drica de Moraes hoje?

Drica Moraes hoje está com 53 anos de idade e segue trabalhando na televisão. A atriz esteve recentemente em "Travessia" (2022) interpretando a personagem Núbia, mãe de Ari (Chay Suede).

Nos últimos anos, a atriz também fez parte da série "Sob Pressão", no Globoplay, e de "Amor e Sorte", que foi ao ar em 2020 na emissora.

Com mais de 30 anos de carreira na Globo, a atriz coleciona novelas em seu currículo, incluindo títulos como "Xica da Silva" (1996), "O Cravo e a Rosa" (2000), "Alma Gêmea" (2005), "Verdades Secretas" (2015), entre outras.

Drica Moraes é mãe de Matheus, hoje com 14 anos, adotado por ela em 2009. Atualmente, ela é casada com o médico homeopata Fernando Pitanga, com quem mantém um relacionando desde o mesmo ano em que adotou seu filho.

