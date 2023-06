Último capítulo: como é o final da novela Chocolate com Pimenta

Personagens ganham desfechos felizes no final de Chocolate com Pimenta; Relembre - Foto: Reprodução/Globo

Com os dias contados nas telinhas, Chocolate com Pimenta se aproxima de seu final na reprise do Edição Especial e termina no dia 30 de junho de 2023. No desfecho da história de Walcyr Carrasco, que contou com 209 capítulos na exibição original entre 2003 e 2004, muitos finais felizes são distribuídos entre os personagens, até mesmo para alguns vilões.

Guilherme e Celina ganham final feliz em Chocolate com Pimenta

Depois que a anulação do casamento de Celina (Samara Felippo) e o conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) dá certo e Graça morre em Chocolate com Pimenta, Guilherme e Celina finalmente ganham o final feliz que tanto esperavam. No último capítulo do folhetim, o casal sobe ao altar e pode selar seu amor de uma vez por todas. Celina não engravida até o final da trama, mas vira mãe ao criar ao lado do amado o filho que Graça (Nivea Stelmann) deu a luz antes de falecer.

Além do casamento com Celina, Guilherme tem mais uma conquista no final de Chocolate com Pimenta: ele derrota Vivaldo (Fulvio Stefanini) na eleição da cidade de Ventura e se torna o novo prefeito.

Conde fica com Matilde e deixa casal em paz após anulação

Após o fim de seu casamento com Celina, o conde deixa Celina, sua "cabritinha", em paz e fica noivo de Matilde (Hilda Rebello), sua criada há mais de 20 anos. A dupla até vai ao casamento de Celina e Guilherme e Matilde comemora: "a cabritinha vai casar e agora com um amor de verdade".

O conde não gosta de comparecer na cerimônia e diz que sente humilhado, mas é repreendido pela nova companheira. "Falando assim até parece que está com ciúmes. Olha que fico brava hein. E se fico brava só me acalmo com joias novas", ameaça a idosa, que passa a mandar no teimoso conde.

Danilo e Aninha se reconciliam no final de Chocolate com Pimenta

Após a separação de Danilo (Murilo Benício) e Aninha (Mariana Ximenes) por conta da armação de Olga (Priscila Fantin) e Barbara (Lilia Cabral) com a troca de quadros, a dupla consegue ficar junta no final da novela Chocolate com Pimenta. O desfecho feliz do casal vem depois que Danilo descobre a verdade e Peixoto (Ângelo Paes Leme) consegue provar para o rapaz que Olga foi responsável pela pintura em que Aninha aparece nua.

Após confrontar Olga, que confessa ter tentado separar a dupla, Danilo corre atrás da amada para reatar o casamento. Danilo quase perde Aninha, pois a loira vai embora com Tonico (Guilherme Vieira) no balão de Miguel (Caco Ciocler), por medo de perder o filho na guerra judicial que Danilo ameaçou armar para conseguir a guarda do garoto. No entanto, para sua sorte, o vento leva o balão de Miguel de volta a cidade e o casal se reencontra.

O mocinho pede perdão por não ter acreditado na esposa e diz o quanto a ama e deseja ficar com ela para sempre. Aninha acaba perdoando Danilo e reata com o amado. Para fechar com chave de ouro, Aninha engravida e dá a luz ao segundo bebê do casal, desta vez uma menininha.

Olga termina ao lado de Peixoto

Depois de quase separar Aninha e Danilo e perder o personagem de Murilo Benício de vez, Olga não termina a trama sozinha. Ela acaba cedendo e aceita se casar com Peixoto, que toma o cargo de Terêncio (Ernani Moraes) e se torna novo delegado da cidade de Ventura na reta final da trama.

Porém, o casamento não é nada como a megera poderia esperar. Após selar a união com o rapaz na igreja, Olga tenta mandar no marido na noite de núpcias e age de maneira fria e grosseira com ele, até exigindo que ele durma no chão. No entanto, Peixoto assume as rédeas do relacionamento e não aceita mais receber ordens da amada. Ele muda de atitude e agarra Olga. O beijo cheio de paixão do novo marido deixa Olga nas nuvens, que logo esquece Danilo e se apaixona por Peixoto.

Márcia dá a luz e engravida de novo

Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcello Novaes) também ganham um final feliz nas últimas cenas da novela Chocolate com Pimenta. Casados já há algum tempo e a espera do primeiro filho, o casal é presenteado com o nascimento da criança no último capítulo do folhetim de Carrasco. E a família da dupla não para por aí. Após uma passagem no tempo de alguns meses, Márcia aparece com um novo barrigão e perto de dar a luz ao segundo bebê do casal.

Apesar de estarem felizes e apaixonados, Márcia e Timóteo não deixam de brigar como sempre. A mulher se irrita de ver o primogênito brincando no chiqueiro, que é caipira assim como o pai.

Barbara é convidada por circo, mas não vai embora dessa vez

No final da novela Chocolate com Pimenta Barbara é convidada pelo palhaço do circo (Jorge Fernando) para ir embora com eles mais uma vez. A primeira dama pensa no assunto, mas desta vez não foge de suas responsabilidades e fica ao lado da família. Após uma bronca feia de Danilo, ela tenta se acertar com Vivaldo e a dupla promete cuidar da filha Estelinha (Marcela Barrozo), além de buscar uma forma de serem pais melhores para a garota.

Jezebel encontra rico solteiro

Após perder a fábrica, fortuna de Ludovico (Ary Fontoura) e todo o resto para Aninha, Jezebel se torna funcionária da fábrica e é obrigada a ser secretária de Roseli (Rosane Gofman), mas não acaba a trama na lama. Em suas últimas cenas em Chocolate com Pimenta, a interesseira tem a sorte de topar com um ricaço solteiro que fica fascinado por sua elegância. Eles se conhecem no café da manhã do hotel de Margo (Rosamaria Murtinho) durante um período de conferência de uma fábrica têxtil. Jezebel acaba conquistando o dono da empresa e enxerga nele uma forma de se dar bem na vida e voltar aos luxos.

Sophia herda clientes e fica com Sebastian

Após Guilherme vencer a eleição e se tornar prefeito de Ventura, ele deixa o trabalho como advogado para trás. Seus clientes então vão parar nas mãos de Sophia, que fica na cidade de forma definitiva e aluga um grande escritório. Além disso, a personagem de Patrícia França termina a trama ao lado de Sebastian (Tarcísio Filho). Ela fica noiva do vigarista com a promessa que ele andará na linha ou ela o mandará para a cadeia. O sobrinho de Klaus aceita as condições e se derrete pela advogada durona que lhe enche de ordens.

