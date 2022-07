Antônia Morais Pantanal: atriz está na novela? Entenda

Antônia Morais Pantanal tem gerado dúvidas se ela está na novela ou não. A atriz, que é filha de Glória Pires, é confundida com Julia Dalavia, intérprete de Guta, por causa da semelhança física entre as duas. Afinal, quem está no folhetim das nove?

Antônia Morais Pantanal está na novela da Globo?

Antônia Morais não está na novela Pantanal. Tudo não passa de uma confusão do público, que acha que a atriz interpreta Guta, papel que ficou com Julia Dalavia. A filha de Glória Pires não possui qualquer ligação com a atual novela das nove.

Antônia tem 29 anos de idade e é fruto do casamento de Glória Pires com o cantor Orlando Morais. A jovem começou a atuar quando ainda era criança – sua primeira aparição na televisão foi aos seis anos de idade, ao lado de sua mãe no folhetim Anjo Mau.

Depois, ela só voltou a aparecer na TV em 2012, aos 20 anos, no seriado As Brasileiras. Também participou da novela Guerra dos Sexos, da Globo, exibida no mesmo ano.

Na GNT, foi a protagonista do seriado Lúcia McCartney, em 2016. Ela viveu Lúcia, uma jovem de 18 anos que ganha a vida sendo garota de programa. Apaixonada pelos Beatles, ela escreve cartas para o cantor Paul McCartney. Sua vida muda quando ela conhece José Roberto, misterioso sócio de uma gravadora, por quem se apaixona.

Seu último trabalho na televisão foi em 2016, quando participou da novela Rock Story, na qual interpretou a DJ Manu.

A atriz também pode ser assistida em longas-metragens. Ela participou em 2015 do filme Linda de Morrer, que também contou com sua mãe Glória Pires no elenco. Em 2021, esteve em A Força de Um Sorriso, no qual foi a protagonista. Ela interpretou Carla, um mulher que começou a carreira como sacoleira e se tornou uma das maiores empresárias do país.

A famosa também investe na carreira de cantora. Ela lançou neste ano o álbum Impar 60, com 11 faixas – ‘Tempo Bom’ e ‘Cruzando Raios’ contam com a participação de seu pai, Orlando Morais.

Glória Pires filha

Além de Antônia Morais, Glória Pires tem mais três filhos. Ana Morais, de 21 anos, e Bento Morais, de 17 anos, também são frutos do casamento com Orlando, com quem a atriz é casada.

Ela também é mãe de Cléo Pires, fruto da relação com Fábio Jr. A famosa também é atriz e já esteve em novelas como O Tempo Não Para (2018), Haja Coração (2016), Salve Jorge (2012) e Caminho das Índias (2009).

A relação familiar de Glória Pires sempre causa dúvidas na internet. Em 2021, quando Fiuk participou do BBB 21, a atriz fez um vídeo bem humorado para explicar que o cantor não é seu filho, como muitos acreditavam. O ex-BBB é filho de Fábio Júnior com a artista plástica Cristina Karthalian.

Glória fez uma paródia da música I Gotta Feeling, do grupo americano Black Eyed Peas, para explicar aos internautas que não possui laços sanguíneos com Fiuk. “A Glória Pires é a mãe de Cleo Pires, do Fiuk não. Do Fiuk Fiuk não”, cantou no ritmo da faixa. O vídeo fez bastante sucesso na época do reality show.

A atriz é uma das mais respeitadas artistas da teledramaturgia. Recentemente, fez uma participação na novela Além da Ilusão como a psiquiatra Nise da Silveira, papel que já interpretou no filme Nise: O Coração da Loucura (2015).

Sua estreia na televisão foi aos 5 anos de idade, já na Globo. Só na emissora fora mais de 20 novelas, três minisséries, um seriado, além de participações em programas humorísticos. Glória é muito lembrada por ter interpretado as gêmeas Ruth e Raquel no remake de Mulheres de Areia, em 1993.

