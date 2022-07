Caminho das Índias crianças hoje: por onde anda o elenco?

A trama de Glória Perez ganha uma reprise especial no canal Viva a partir de 18 de julho. Caminho das Índias crianças hoje algumas seguem carreira artística, enquanto outros optaram por outro caminho. Os ex-atores mirins João Fernandes, Karina Ferrari, Cadu Paschoal e Laura Barreto interpretaram Amarit, Anusha, Hari e Lalit respectivamente.

João Fernandes, o Amarit – Caminho das Índias crianças hoje

Se lembra do pequeno Amarit de Caminho das Índias? Ele foi interpretado por João Fernandes quando o ator tinha apenas 10 anos. Hoje, ele está com 23 anos de idade.

O ator segue carreira artística. Seu último trabalho na televisão foi em 2021 quando esteve em Gênesis, novela bíblica da Record. Na Globo, ele participou mais recentemente de Malhação: Toda Forma de Amar e de O Tempo Não Para, ambas em 2019.

No currículo do ator também estão títulos como Escrito nas Estrelas (2010), Cordel Encantado (2011), Avenida Brasil (2012) e Joia Rara (2013), além de Milagres de Jesus (2014) e A Terra Prometida (2016) na Record, e Carinha de Anjo (2018) no SBT.

O famoso namorava a atriz Mabel Calzolari, que faleceu em 2021 aos 21 anos. O casal teve um filho, Nicolas, nascido em 2019, que ficou sob a guarda de João Fernandes.

Karina Ferrari, a Anusha

Karina Ferrari também tinha 10 anos quando interpretou Anusha em Caminho das Índias. Ela está com 23 anos de idade atualmente.

Ela está longe da televisão há dez anos. Seu último trabalho foi em 2012, quando atuou em Salve Jorge, outra novela das 21h escrita por Gloria Perez. Também participou de Araguaia (2010). No Instagram, ela respondeu o comentário de uma seguidora que falou que a atriz é muito talentosa e que ela deveria estar em novelas. “Espero conseguir voltar um dia [para a TV]”, escreveu.

Também já desfilou no carnaval carioca durante três anos pela Mangueira do Amanhã, além de uma temporada na Portela em 2010 e outra na Beija-Flor em 2011, além da escola de samba mirim Infantes do Lins.

Hoje, ela faz sucesso com vídeos de danças nas redes sociais e acumula mais de 55 mil seguidores no Instagram. A ex-atriz é mãe de Kael, seu primeiro filho, nascido em 2018.

Cadu Paschoal, o Hari – Caminho das Índias crianças hoje

Cadu Paschoal interpretou Hari em Caminhos das Índias quando tinha 13 anos – hoje, o ator está com 25 anos de idade.

Sua última aparição em novelas foi em 2017, quando fez uma pequena participação em Sol Nascente. Outros trabalhos dele em novelas foram Araguaia (2010), Malhação: Casa Cheia (2013) e Totalmente Demais (2015).

Hoje, ele segue trabalho como ator, além de ser roteirista, estudante de cinema e dublador. Ele já emprestou sua voz para personagens como Dre Parker de Karate Kid, interpretado originalmente por Jaden Smith, o protagonista Hugo Cabret em A Invenção de Hugo Cabret (2011), além dos desenhos Rua Dálmatas 101, Rio 2, Dragon Ball Kai, Homem-Aranha: No Aranhaverso e mais.

Laura Barreto, a Lalit

Laura Barreto ficou conhecida ao interpretar Lalit quando tinha 8 anos. Atualmente, ela está com 20 anos de idade e retornou para a televisão apenas em 2021.

Seu primeiro papel em novelas foi justamente em Caminho das Índias. Depois atuou em Araguaia, novela das 18h da Globo, e no seriado Louco por Elas (2012), no qual interpretou Theodora. Também participou da Dança das Crianças, no Domingão do Faustão, em 2009.

Desde a participação em Louco por Elas, sumiu da TV. Ela só retornou oito anos depois para participar da série Sob Pressão como Débora, uma jovem que é abusada sexualmente pelo avô. Atualmente, ela também cursa a faculdade de publicidade.

