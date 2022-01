Após 6 anos fora da Globo, Claudia Mauro entra em Um Lugar ao Sol

Claudia Mauro se juntará ao elenco de Um Lugar ao Sol para interpretar Helena, ex-esposa de Paco (Otávio Müller). A personagem vai entrar em conflito com Nicole (Ana Baird) e protagonizará cenas de gordofobia, além de agir com preconceito com sua própria filha, Mel (Samanta Medrado), que tem síndrome de Down.

Quem é a personagem de Claudia Mauro em Um Lugar ao Sol?

A personagem de Claudia Mauro vai infernizar a vida de Nicole em Um Lugar ao Sol. A ex-mulher de Paco é uma coach de emagrecimento e vai ser muito gordofóbica com a comediante.

As cenas de Helena devem ir ao ar a partir da segunda quinzena de janeiro de 2022. Logo nos primeiros momentos da coach, ela irá sugerir que Nicole se separe de Paco para conseguir emagrecer, já que, segundo ela, o ex-marido não tem hábitos alimentares saudáveis. Ela ainda vai fazer muitos comentários desrespeitosos sobre a aparência e forma física da irmã de Bárbara (Alinne Moraes).

A personagem tem sido citada por Paco e Mel ao longo da novela. O dublador contou para Nicole que ele e a ex-mulher possuem muitas divergências, principalmente em relação a filha adolescente do casal.

Mel também já reclamou sobre o comportamento da mãe, que é controladora e não esconde seu preconceito.

Por onde anda a atriz?

Antes de retornar para a Globo como a Helena de Um Lugar ao Sol, Claudia Mauro trabalhou por cinco anos em produções da Record.

Ela atuou no seriado Sem Volta (2017), co-produzido pela emissora de Edir Macedo em parceria com as produtoras Panorâmica e Chatrone. Nas novelas, esteve em O Rico e Lázaro (2017) e em Jesus (2018), onde conquistou um papel de destaque como Maria de Nazaré.

No Grupo Globo, seu último trabalho foi na série Os Suburbanos (2016), exibida no Multishow. Antes disso, ela atuou na novela Em Família (2014), Malhação (2009), Páginas da Vida (2006) e mais.

