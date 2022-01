Damón de Um Lugar ao Sol: conheça o ator Ruan Aguiar

Damón, vivido por Ruan Aguiar, é mais um personagem que chega em Um Lugar ao Sol. O rapaz será amante de Joy, interpretada pela atriz Lara Tremouroux, e os dois até vão planejar uma fuga juntos, mas a pichadora acabará sendo roubada por ele nos próximos capítulos da novela.

Quem é Damón em Um Lugar ao Sol?

Após chantagear Christian/Renato (Cauã Reymond), Joy volta a pichar com o dinheiro que conseguiu arrancar do farsante. É então que ela conhece Damón e se envolve romanticamente com ele.

Ao subirem no alto de um prédio juntos, o clima irá esquentar entre os dois. “Sabe que eu gosto de ficar assim, olhando pro céu, ouvindo os barulho da cidade… Nessa hora é que pinta rima boa”, dirá o rapaz. Damón fará um rima para Joy e despertará o interesse da mãe de Francisco: “Quem vê cara não vê lata, não sabe que ela picha e borda. Quem vê cara não vê coração. Essa mina mexe comigo, me enche de…”

Joy e Damón se beijam e passam a ficar cada vez mais envolvidos. Ravi (Juan Paiva) vai desconfiar das saídas da namorada e colocará a moça contra a parede, em cenas previstas para irem ao ar a partir de 10 de janeiro, de acordo com o Notícias da TV.

A pichadora resolverá fugir com o amante, mas será interceptada por Ravi, que descobrirá os planos de sua amada. Ele irá até a rodoviária para impedi-la de subir no ônibus, mas ouvirá uma série de ofensas da irmã de Mimi (Maithê Rodrigues).

Joy embarcará no ônibus com seu novo namorado, mas o romance chegará ao fim quando Damón roubar todo o dinheiro da pichadora.

Leia também: Quem morre na novela Um Lugar ao Sol? 5 personagens sairão de cena

Ator Ruan Aguiar

Damón é interpretado pelo ator Ruan Aguiar, de 21 anos, irmão do também ator Arthur Aguiar.

O artista já esteve em outras produções da Globo. Seu papel de maior destaque foi em Malhação: Vidas Brasileiras (2017), em que ele interpretou Vagner, um rapaz disposto a fazer de tudo para mudar de vida. Ele se envolveu com bandidos, mas decidiu trilhar um novo caminho – porém, seu envolvimento com Soninha (Isabella Carnero), sobrinha do chefe do tráfico local, impede que ele saia do mundo do crime.

Ruan também participou de títulos como Filhos da Pátria (2017), Verão 90 (2019), Bom Sucesso (2019) e Amor de Mãe (2020).