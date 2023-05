Após ausência, Faustão vai apresentar o programa hoje?

Faustão não apresentou o programa na Band na última quarta-feira, 24, e não deu explicações sobre seu sumiço repentino. O famoso, que deixa a emissora no final deste mês, levantou dúvidas se vai continuar no comando da atração ou se sua participação foi encerrada de vez.

Quem apresenta o programa do Faustão hoje?

O apresentador retorna ao Faustão na Band nesta quinta, 25, a partir das 20h30. O famoso comanda a atração ao lado do filho João Guilherme e da jornalista Anne Lottermann.

Fausto ainda não deu explicações sobre o porquê se ausentou no programa de ontem. Nas redes sociais, os internautas fizeram dezenas de comentários sobre a falta do apresentador, que deixou o programa nas mãos do filho e da jornalista.

Apesar do motivo não ter ficado explicito aos espectadores, o DCI apurou que Faustão irá reduzir sua presença no programa até que deixe a apresentação de vez. Ontem, ele apareceu apenas para fazer os merchans.

Faustão grava programas inéditos somente até 31 de maio. A partir de junho, a atração será comandada por João Guilherme e Lotterman. A emissora também deve exibir reprises até julho.

Ainda não se sabe qual será o destino do horário ocupado por Faustão no segundo semestre, mas especula-se que a Band colocará um novo programa diário no lugar.

O apresentador deixa a Band depois de um ano e meio. Sem obter o resultado esperado, o programa sofreu cortes na equipe e até as bailarinas foram dispensadas no início de 2023.

O programa amarga baixos índices de audiência nos últimos meses. Apesar de ter estreado com 8,3 pontos, a atração não conseguiu fidelizar a audiência e chegou a marcar média de apenas 2,0 pontos em 12 de maio, a pior marca até agora.

AGORA 🚨

Faustão Na Band sem o Faustão. #FaustãoNaBand pic.twitter.com/t0LkW3eGwm — Brenno De Moura  (@mbrenno_) May 24, 2023

Para qual emissora o Faustão vai?

Faustão, que está com 73 anos, deve deixar a televisão e descansar. O apresentador confirmou a pausa em entrevista ao Notícias da TV em maio deste ano.

“Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado”, afirmou. Faustão disse que estava em um ritmo acelerado e, que apesar de gravar apenas três dias, ficava envolvido com a atração a semana inteira.

O ex-global também disse que vai dar espaço aos jovens. “A bola agora continua com o João [Guilherme], com a Anne [Lottermann]”, finalizou.

Haviam rumores de que Faustão estaria conversando com executivos do SBT e da Record, mas nada foi oficializado até então.

Qual o salário de Faustão na Band?

Faustão ganha em torno de R$ 3 milhões para apresentar seu programa diário na Band. O valor é menor do que o arrecadado pelo famoso quando estava à frente dos domingos da Globo, que chegava a R$ 5 milhões.

Os custos do programa são um dos motivos para a saída do apresentador. Ainda de acordo com o portal, o valor gasto para a produção da atração, incluindo o salário do apresentador, da equipe e gastos com o cenário, chegaram a R$100 milhões. O retorno, no entanto, foi de apenas metade dos custos, acarretando em um prejuízo de R$ 50 milhões para a emissora.

O programa se envolveu em mais uma polêmica quando a ex-bailarina Juliana Acácio revelou os valores que recebia na Band. “A gente tem o DRT, que é o direito de dança e nele tem o sindicato da dança e eles estipulam um valor para ter uma base. Não posso te afirmar sobre outros canais, mas por dia, por gravação, deve girar em torno de 200 a 300 reais. Mesmo na Rede Globo, falando um pouco de finanças, não chegava a 20% da minha renda mensal”, disse.

Na Globo, no entanto, a bailarina só trabalhava duas vezes por semana. Já na Band, a rotina era cinco vezes maior, mas não ganhava cinco vezes mais.