Fausto Silva não apresentou a edição desta quarta-feira, 24, do Faustão na Band, levando o público a questionar sua ausência. Na semana passada, a emissora anunciou que o famoso vai deixar a atração a partir de maio. Mas afinal, por que o Faustão não apresentou o programa hoje?

O que aconteceu com o Faustão?

A presença do apresentador no Faustão na Band deve ser menor a partir desta semana, até que ele deixe a atração de vez. No programa de hoje, ele aparece apenas para fazer publicidade. O famoso retorna ao comando do programa na quinta-feira.

Fausto ficará à frente do programa somente até 31 de maio, conforme informado pela emissora no último dia 18. Nas próximas semanas, a emissora deve exibir reprises de programas anteriores até decidir o que fará com o horário. Há a possibilidade de João Guilherme, filho do apresentador, e Anne Lottermann, jornalista, assumirem a atração daqui em diante. Ambos já são assistentes de palco da atração desde a estreia.

Faustão deixa a Band depois de apenas um ano e meio na emissora. Em nota divulgada à imprensa, o canal afirmou que seguirá investindo na faixa de horário. “O apresentador deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, diz o texto.

Por que o Faustão vai sair da Band?

Faustão deixa a Band após se reunir com Johnny Saad e André Aguera, presidente e vice-presidente da Band, que propuseram diminuir o salário do apresentador, que hoje gira em torno de R$ 3 milhões mensais. A informação foi publicada pela jornalista Kelly Miyashiro, da revista Veja.

A redução do salário não agradou o apresentador, que decidiu deixar o programa. Além disso, a baixa audiência também deixou os executivos descontentes – a atração já chegou a registrar apenas 2 pontos.

Em julho de 2022, a equipe do Faustão na Band passou por um grande corte com a demissão de cerca de 50 funcionários do programa. Em janeiro, mais colaboradores foram desligados de seus cargos, incluindo responsáveis pela produção, cenografia e corpo artístico.

O programa também demitiu todas as bailarinas, encerrando o tradicional balé que acompanhou o apresentador ao longo dos anos.

Qual o futuro do Faustão?

O futuro do apresentador na televisão ainda é incerto. Há rumores de que o famoso teria conversado com executivos do SBT e Record, mas nada foi oficializado ainda.

Faustão falou pela primeira vez sobre a saída em entrevista ao Notícias da TV, no último dia 20, e afirmou que pretende descansar. “Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado”, disse.

“Estava num ritmo muito acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia, embora se grave só três vezes por semana, na verdade, você fica envolvido a semana inteira”, continuou.

O apresentador também afirmou que a decisão “foi muito serena”. “A bola agora continua com o João [Guilherme], com a Anne [Lottermann], enfim, vou abrir espaço para os jovens”, finalizou.

Faustão começou a carreira na Band, na década de 80, com o programa Perdidos na Noite. Depois do sucesso na emissora, partiu para a Globo, onde comandou os domingos da emissora por 32 anos.

Em janeiro de 2022, o apresentador retornou à Band com um programa de segunda a sexta, mas não obteve os resultados esperados.