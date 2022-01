Após ter casa invadida, Joana leva um tiro em O Cravo e a Rosa

Joana (Tássia Camargo) vai levar um tiro durante um assalto em O Cravo e a Rosa. Os bandidos vão invadir a casa da humilde lavadeira enquanto Batista (Luís Mello) estiver na residência com uma mala de dinheiro. A personagem ficará apavorada com a possibilidade de seu amado ser baleado e irá defendê-lo, mas acabará sendo ferida.

Joana leva um tiro em O Cravo e a Rosa

A lavadeira vive um romance com Batista há dez anos, sem saber que ele era um rico banqueiro – para ela, o homem era um caixeiro viajante. O casal tem dois filhos, Jorge (João Capelli) e Fátima (Thaís Müller).

Em determinado momento da trama, os dois se desentendem e a lavadeira pergunta se Batista não se importa com o futuro dos filhos. É então que o personagem surge com uma grande quantia de dinheiro, dentro de uma mala, para ajudar sua amada com as despesas da criança.

No mesmo momento, a casa de Joana é invadida e três ladrões apontam armas para ela, Batista e os filhos do casal. “Pode pegar tudo, mas deixa as minhas crianças em paz”, diz a lavadeira.

Um deles diz que Joana é a responsável pelo roubo das apólices de Catarina (Adriana Esteves) e exige que a mulher conte onde estão os documentos. Ao dizer que desconhece as acusações, o ladrão leva a mulher de Batista e as crianças para um quarto e os deixa sob a vigilância de Edmundo (Ângelo Antônio).

O poeta acaba deixando Joana escapar quando ela se desespera com a possibilidade do banqueiro, que ficou na sala com os bandidos, levar um tiro. Ao sair correndo para defender seu amado, ela acaba sendo baleada. Apesar do susto, Joana sobrevive.

Final de Joana

Após descobrir o segredo que Batista escondeu durante anos, Joana fica furiosa com o banqueiro e coloca um ponto final na relação dos dois.

Entretanto, a lavadeira logo se arrepende e decide voltar para os braços de seu verdadeiro amor. Além disso, ela ajuda a desvendar o mistério do roubo das apólices de Catarina.

Batista e Joana se casam nos capítulos finais de O Cravo e a Rosa e todos passam a viver juntos na mansão.

Leia também: Como está a atriz que interpretou Candoca em O Cravo e a Rosa hoje?