Como está a atriz que interpretou Candoca em O Cravo e a Rosa hoje?

Miriam Freeland, atriz que interpretou Candoca em O Cravo e a Rosa, está afastada das telinhas desde 2018. Depois de interpretar a filha de Dalva (Bia Nunnes), a artista esteve em mais algumas produções da Globo e da Record. Saiba como está atriz hoje.

Miriam Freeland é a atriz que interpretou Candoca em O cravo e a Rosa

A atriz Miriam Freeland é quem interpreta Candoca, filha da Costureira Dalva. Na trama, a jovem esconde um segredo: ela não é mais virgem. Celso (Murilo Rosa) se apaixona por ela e os dois começam a viver um romance, mas tudo vai por água abaixo quando Dinorá (Maria Padilha) deixa escapar o que a mocinha não queria que ninguém soubesse.

Ao saber disso, Celso agarra sua noiva, a obriga a ir para o quarto com ele e diz que já sabe de tudo. Para se defender, Candoca dá uma bofetada no rapaz e chora. O personagem de Murilo Rosa vai embora.

Apesar do término conturbado, os dois se reconciliam no final. Ao contar para o melhor amigo de Petruchio (Eduardo Moscovis) que está pobre, o rapaz insiste que ela se case com ele. Eles se beijam e terminam a novela juntos.

Carreira da atriz Miriam Freeland

Foi em 1994 que Miriam Freeland fez sua estreia na TV como Chris em A Viagem. Antes de viver Candoca em O Cravo e a Rosa, ela também esteve em Cara e Coroa (1995), Você Decide (1998) e Mulher (1999).

Depois da trama de sucesso de Walcyr Carrasco, ela seguiu carreira artística. Além das novelas da Globo, a artista protagonizou Essas Mulheres (2005), folhetim da Record, onde conheceu seu marido Roberto Bomtempo, com quem está casada até os dias de hoje.

Ela também participou de outros projetos da emissora de Edir Macedo como Bicho do Mato (2006), Os Mutantes (2008), Máscaras (2012) e A Terra Prometida (2016).

Após 14 anos longe da Globo, Miriam foi retornou aos estúdios para interpretar Gilka Machado em Tempo de Amar (2018), a convite do próprio autor da novela, Alcides Nogueira.

Seu último trabalho na TV foi em 2018, quando esteve em Malhação: Vidas Brasileiras. Em setembro de 2020, ela e o marido se mudaram para Portugal devido a paralisação das atividades culturais causada pela pandemia e também para realizar um sonho antigo do casal. Ambos passaram a cursar pós-graduação em Comunicação de Cultura e Indústrias Criativas.

Juntos, eles são pais de Miguel, de 10 anos. Miriam também é mãe de Maria Helena, fruto de um relacionamento anterior.

