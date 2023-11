Arrecadação do Teleton 2023 termina com meta atingida

O SBT dedicou sua programação dos dias 10 e 11 de novembro para o Teleton 2023, projeto que arrecada doações do país inteiro via internet e telefone para a AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. O projeto chegou em sua 26ª edição neste ano e conseguiu bater a meta de R$ 35 milhões.

Quanto dinheiro o Teleton 2023 conseguiu?

O Teleton 2023 conseguiu alguns milhares a mais do que sua meta e atingiu no total R$ 35,7 milhões em doações durante dois dias de programação ao vivo no SBT.

O valor foi conquistado no começo da madrugada deste domingo, 12, logo no final da transmissão, por conta de uma doação de R$ 5,5 milhões do Brasilcap, empresa de capitalização que é uma das parceiras da AACD. Até então, as doações passavam um pouco dos R$ 30 milhões e podiam não alcançar a quantia de R$ 35 milhões que o canal de Silvio Santos queria arrecadar.

No palco estavam Patrícia Abravanel, que assumiu os programas antes apresentados pelo pai, além de Celso Portiolli, Lexa, Zezé Di Camargo, Marcos Mion, entre outros famosos. Com a meta batida, todos comemoraram e resolveram animar o público jogando tortas nas caras uns dos outros, como no famoso quadro Passa ou Repassa de Portiolli no Domingo Legal.

O momento divertiu os convidados da plateia e também o público em casa, que repercutiu a situação na web. Patrícia Abravanel finalizou a transmissão agradecendo a todos que doaram: "Brasil muito obrigada, vocês fizeram a diferença". No ano passado, o Teleton arrecadou um valor próximo, R$ 34 milhões, o que superou bastante a meta, que era de R$ 30 milhões, valor que havia sido atingido nas doações da edição de 2021.

A TV Globo também tem um projeto social de arrecadação, o Criança Esperança, que realiza projetos para crianças e adolescentes carentes. Mesmo sendo a emissora número um do país, para termos de comparação com o arrecadado pelo Teleton, os números da TV Globo são menores.

É estimado que a edição de 2023 tenha arrecado cerca de R$ 15 milhões. A emissora não soltou o número oficial, mas é possível fazer a conta, pois o site oficial do canal divulgou em 2022 que em 37 anos foram arrecadados R$ 430 milhões e agora em novembro de 2023 informou que com o aniversário de 38 anos do projeto, o total passou para R$ 445 milhões.

Segundo a Globo, o recorde de arrecadação do Criança Esperança foi batido em 2019, quando as doações bateram R$ 22,5 milhões.

Ainda dá para doar para o Teleton e a AACD?

Mesmo com o final do Teleton 2023 nas telinhas do SBT, a população pode continuar doando para a AACD para ajudar os pacientes da instituição. Isso é possível de duas maneiras, pelo site do projeto ou da própria AACD.

Para doar pelo site do Teleton 2023, acesse o link https://www.teleton.org.br/ e depois selecione uma das opções de R$ 100, R$ 50 ou R$ 25. Também é possível clicar na opção "doe outro valor", em que será necessário escrever a quantia, que deve ser no mínimo de R$ 10.

Depois de selecionado, uma nova página surgirá na tela em que será preciso preencher com dados pessoas, como CPF, e-mail, nome, entre outros. Em seguida, é selecionado a forma de contribuição e então a doação é confirmada. Segundo informações do site do SBT, também é possível doar usando o PIX doeteleton@aacd.org.br

Quem preferir ir direto para o site da AACD, é só acessar https://aacd.org.br/ e depois clicar na aba "doe agora". As opções no site são de R$ 55, R$ 98, R$ 160 e também uma aba para doar qualquer valor acima de R$ 15.

Por lá, é possível selecionar o botão "desejo doar mensalmente" para ajudar sempre a instituição. Depois que a opção de valor for selecionada, na nova página deverão ser informados dados pessoas e de pagamento para então ser feita a confirmação da doação.

