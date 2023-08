Como doar para o Criança Esperança 2023?

Eliana, Xuxa e Angélica participam do Criança Esperança 2023 - Foto: Divulgação/Globo/João Miguel Jr.

O Criança Esperança 2023 acontece nesta segunda-feira, 7, e recebe shows de diversos artistas durante a noite de arrecadação para os projetos sociais apoiados pela Globo. O público pode doar a quantia que desejar através do pix e pelo site oficial. Já por telefone há valores pré-estabelecidos.

Como fazer uma doação para o Criança Esperança?

Há três formas de fazer uma doação para o Criança Esperança. Para quem optar por doar pelo telefone, pode escolher entre os valores de R$ 7, R$ 20 ou R$ 40. Também é possível fazer a contribuição diretamente pelo Pix, com qualquer valor, ou online.

Doar para o Criança Esperança pelo telefone

A ligação para o Criança Esperança não é gratuita. O minuto custa R$ 0,39 para chamadas feitas do telefone fixo e R$ 0,71 para ligações feitas do celular. Também é somado o custo dos impostos, além do valor da doação.

Ligue para 0500 2023 007 para doar 7 reais;

Ligue para 0500 2023 020 para doar 20 reais;

Ligue para 0500 2023 040 para doar 40 reais.

Doar para o Criança Esperança por pix

É possível doar qualquer valor pelo Pix, sem nenhum custo adicional. Basta entrar no aplicativo de seu banco e inserir a chave: esperanca@unesco.org.

As doações feitas através do Pix vão direto para a UNESCO. A instituição recebe valores ao longo de todo o ano, não somente durante o período da campanha.

Doar para o Criança Esperança pelo site do Criança Esperança

Também é possível doar através do site do Criança Esperança 2023. O valor mínimo para a doação é de R$ 1. O público também pode optar por contribuições únicas ou mensais e colaborar com o projeto durante todo o ano.

Para participar, acesse o site, clique ou digite o valor desejado, escolha se será uma doação única ou recorrente e finalize via Paypal.

Que horas começa o programa?

O Criança Esperança 2023 será exibido nesta segunda-feira, 7, às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Terra e Paixão. O programa terá duração de 1 hora e 25 minutos.

Os shows deste ano serão apresentados por Ivete Sangalo e Marcos Mion. Além de apresentar, a cantora baiana também vai soltar a voz.

Outros artistas que vão se apresentar no Criança Esperança são Xuxa, Angélica, Eliana, Ludmilla, Zeca Pagodinho, Leo Santana, Fabio Jr., Dilsinho, Preta Gil, Ana Castela, João Gomes, Chitãozinho e Xororó, Negra Li, MC Cabelinho, Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues, MC Carol, Sarah Beatriz, entre outros.

O Criança Esperança é uma iniciativa da TV Globo, em parceria com a UNESCO, criado em 1986. O projeto se tornou um dos mais viáveis e visíveis do Brasil que capta anualmente, através da campanha de mobilização, recursos que são totalmente investidos em projetos sociais desenvolvidos por ONGs nas cinco regiões do Brasil.

Ao longo de sua história, o Criança Esperança já ajudou mais de 5 mil projetos, beneficiando mais de 4 milhões de crianças, adolescentes e jovens vulneráveis em todo o país.

Uma vez por ano, a Globo realiza um show beneficente com a presença de estrelas da música e de suas novelas para arrecadar as doações.

Como assistir o Criança Esperança 2023 online?

O jeito convencional de assistir ao programa é sintonizando na Globo logo após a novela. Quem estiver longe da televisão também pode acompanhar a transmissão gratuitamente pelo Globoplay, que libera o sinal mediante cadastro.

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, cadastre-se e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: concluído o cadastro, volte para a página inicial e clique em 'agora na TV' na hora que o programa estiver sendo exibido. A transmissão começará em alguns segundos.

