Arrecadação Criança Esperança 2023: qual a meta?

As doações para a arrecadação do Criança Esperança 2023 já estão abertas. O programa costuma render milhões de reais que são destinados a projetos sociais que ajudam crianças de todo o Brasil. O público pode contribuir através do telefone, pix ou site oficial.

Qual a meta de arrecadação do Criança Esperança 2023?

Não há meta de arrecadação estipulada para o Criança Esperança 2023. O projeto social recebe não só as doações do público de casa, como valores doados por celebridades e empresas.

O Criança Esperança é um projeto social criado em 1986 pela Rede Globo. Em 2004, a emissora firmou parceria com a UNESCO, que segue até hoje.

O programa tem o objetivo de chamar a atenção das pessoas para o desenvolvimento da primeira infância e promover a conscientização dos direitos de crianças e adolescentes. Anualmente, a emissora promove um show beneficente e uma campanha de arrecadação ao longo dos meses de julho e agosto para arrecadar fundos para financiar projetos sociais desenvolvidos por ONGs.

Ao longo de sua história, o Criança Esperança já apoiou mais de 5 mil projetos, beneficiando mais de 4 milhões de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade em todo o país.

O único ano em que o programa não contou com a arrecadação de fundos do público foi em 2020, devido à pandemia de Covid-19 - desta vez, o dinheiro foi doado por empresas da iniciativa privada.

Neste ano, o show beneficente será apresentado por Ivete Sangalo e Marcos Mion. O programa também contará com a presença de Xuxa, Eliana e Angélica, trio que marcou a infância de muita gente - a apresentadora do SBT conseguiu a autorização especial para participar do evento da Globo.

Nos anos 2000, quem costumava estar presente em quase todas as edições do evento é o humorista Renato Aragão. O eterno Didi, no entanto, não fará parte da festa neste ano.

Além de Sangalo, que vai soltar a voz no evento, as apresentações neste ano ficam por conta de Zeca Pagodinho, Leo Santana, Dilsinho, Preta Gil, Ana Castela, João Gomes, Chitãozinho e Xororó, entre outros nomes da música brasileira.

2022: R$ 15,8 milhões

2021: R$ 13 milhões

2020: R$ 13 milhões

2019: R$ 22,5 milhões

2018: R$ 17,7 milhões

