Que horas começa o Rock in Rio 2022: programação e transmissão ao vivo

Que horas começa o Rock in Rio? Veja programação, horário dos portões e exibição online - Foto: Reprodução/Facebook/Rock in Rio/Multishow

Um dos maiores festivais do Brasil está de volta. E para não perder nenhum show, veja que horas começa o Rock in Rio 2022 para quem tem ingresso e também quem vai acompanhar tudo de casa.

A edição de 2022 é a primeira do evento desde o começo da pandemia do covid-19 no Brasil e promete muita diversão aos visitantes da Cidade do Rock.

O primeiro dia de festival será nesta sexta-feira, dia 2 de setembro. Os próximos shows ocorrerão no sábado (3) e domingo (4) e depois o evento retorna a partir da próxima sexta-feira (8). Os portões abrem no período da tarde e é possível chegar ao local de carro ou transporte público.

+Regras do evento: saiba o que pode e não pode levar no Rock in Rio

Que horas abrem os portões do festival?

Os portões da Cidade do Rock são abertos ao público a partir das 14h nos dias de evento. Durante todo o dia você pode entrar a hora que quiser, mas se for assistir a uma atração que será pela madrugada, tem até às 01h00 para entrar. Este é o horário determinado pela organização para o fechamento dos portões. Lá dentro, você pode ficar até às 04h00, horário em que alguns shows terminam.

O festival é realizado no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. O endereço exato para quem precisa ir até lá de carro, seja próprio ou por aplicativo, é: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22775-040.

Aos que optam pelo transporte público, é necessário seguir até a estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, que ficará aberta 24 horas durante os dias de festival, para melhor atender o público. As demais estações do metrô funcionarão apenas para o desembarque de passageiros nas madrugadas dos dias de evento.

Ao chegar na estação, você poderá usar o transfer Rock Express, ônibus exclusivo para quem vai ao evento que funcionará das 12h00 até 05h00. O bilhete de ida e volta custa R$ 22. O Rock Express também sairá da estação Alvorada, porém, é bom lembrar que esta estação não estará aberta 24 horas e terá funcionamento em horário normal. Por isso, não poderá ser opção para quem sair do evento na madrugada. Diferente de outros anos de festival, o BRT não fará transporte para o festival.

Que horas começa o Rock in Rio 2022 na TV?

Caso não tenha ingresso para acompanhar o festival de pertinho, não fique triste, ainda será possível assistir tudo de casa. O festival terá transmissão nos canais da Rede Globo, como o Multishow, Canal Bis, além da plataforma da Globoplay.

Multishow: de acordo com o site oficial da Rede Globo, a exibição da Multishow será ao vivo dos palcos Mundo e Sunset. Na sexta (2), às 14h30 é que horas começa o Rock in Rio na transmissão. Já nos demais dias de evento, a exibição é a partir das 15h00.

Canal Bis: já o Bis é para quem quer acompanhar os palcos Favela e New Dance Order. A exibição também é ao vivo e começará às 17h30 em todos os dias de evento.

Globoplay: a plataforma streaming vai oferecer a transmissão simultânea do Multishow, ou seja, desde a que horas começa o Rock in Rio, para não assinantes que estejam logados em suas contas gratuitas. Já os palcos que vão ao ar no canal Bis, estarão disponíveis na Globoplay apenas para os clientes do pacote “Globoplay + Canais ao Vivo”.

TV Globo: a TV Globo não exibe os shows na íntegra, como o Multishow por exemplo. Neste canal, você conseguirá assistir apenas os melhores momentos. Esses compilados serão exibidos de quinta a domingo nas próximas semanas. Nas quintas e sextas, a transmissão é após o programa Conversa com Bial, no sábado, após o Altas Horas e no domingo, depois do Vai que Cola.

A Globoplay tem em seu catálogo o documentário Rock in Rio – História, para quem quiser acompanhar antes de conferir os shows de 2022:

Guia – Horário dos shows do Rock in Rio

Para quem vai assistir os shows diretamente da cidade do Rock, é bom ficar de olho na programação do evento. O primeiro dia de evento, 2 de setembro, irá contar com Dream Theater, Iron Maiden, Gojira e Sepultura como atrações do palco Mundo. Porém, para quem prefere estilos diferentes, há muitas opções nos demais espaços do festival. No palco Sunset, Bullet For My Valentine e Metal Allegiance vão se apresentar.

Neste mesmo dia, o público também poderá optar por Betta (Highway Stage), Wallace Oliveira (Rock Street Mediterrâneo), Valentina Luz (New Dance Order), Eminence (Rock District), Ratos de Porão (Palco Supernova) e muitos outros.

São diversas opções para escolher, mas você não poderá assistir a tudo, pois vários shows ocorrem ao mesmo tempo. Por isso, veja que horas começa o Rock in Rio e organize uma agenda antes de chegar ao local, para aproveitar o maior número de concertos que conseguir.

Primeiro dia – 2 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo

00h10 – Dream Theater

22h20 – Iron Maiden

20h10 – Gojira

18h – Sepultura

Palco Sunset

21h15 – Bullet For My Valentine

19h05 – Living Colour + Steve Vai

16h55 – Metal Allegiance

15h30 – Black Pantera + Devotos

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Orquestra Mundana Refugi

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Espaço Favela

20h05 – Gangrena Gasosa

17h55 – Affront

16h30 – Revengin

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – Betta

15h – JP Bonfá

New Dance Order

2h – Len Faki

0h30 – Renato Ratier Vs Diogo Aciolly

23h – Ananda

21h30 – Victoria Engel

20h – Valentina Luz

18h30 – Binaryh

17h – Flo Masse Vs Craig Ouar

16h – Chang Rodrigues Live

Rock District

20h – Oitão

18h30 – Noturnall

16h30 – Eminence

15h -Sioux 66

Palco Supernova

19h30 – Ratos de Porão

18h30 – Matanza Ritual

17h30 – Surra

16h30 – Crypta

Segundo dia – 3 de setembro, sábado

Palco Mundo

00h10 – Post Malone

22h20 – Marshmello

20h10 – Jason Derulo

18h – Alok

Palco Sunset

21h15 – Racionais MC’s

19h05 – Criolo + Mayra Andrade

16h55 – Xamã + Brô MC’s

15h30 – Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol

Espaço Favela

20h05 -PK convida Don Juan

17h55 – Bin

16h30 – Azula

Rock District

19h10 – Wilson Sideral – Tropical Blues

17h – Malvada

15h20 – Rock Street Band

Palco Supernova

19h30 – Teto

18h30 – MC Poze do Rodo convida Bielzin

17h30 – Yunk Vino

16h30 – Hiosaki

15h30 – Ike

New Dance Order

03h – Chris Lorenzo

01h30 – Bhaskar

00h30 – Malifoo

23h30 – Carola

22h15 – Groove Delight

20h45 – Kvsh

19h15 – Illusionize

18h – Victor Lou

17h – Alamanac

16h – Fluxzone

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Orquestra Mundana Refugi

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Highway Stage

16h é que horas começa o Rock in Rio com Betta

15h30 – JP Bonfá

15h – Pedro Mahal + Buraco Blues

Terceiro dia – 4 de setembro, domingo

Palco Mundo

00h10 – Justin Bieber

22h20 – Demi Lovato

20h10 – Iza

18h – Jota Quest

Palco Sunset

21h15 – Gilberto Gil com família

19h05 – Emicida convida Drik Barbosa, Rael, Priscilla Alcântara e Pastor Henrique Vieira

16h55 – Luísa Sonza com Marina Sena

15h30 – Matuê

Palco Supernova

19h30 – Lil Whind (Whindersson Nunes)

17h30 – Wc no Beat & Convidados Felp22, Hyperanhas e MC TH

Espaço Favela

20h05 – Funk Orquestra

17h55 – Buchecha

16h30 – Taylan

New Dance Order

02h30 – Lost Frequencies

01h – Liu

23h15 – Samhara

22h15 – Sickick

20h45 – Dubdogz

19h15 – Cat Dealers

18h – Gabe

17h – Öwnboss

16h – Maz

Rock District

19h10 – Evandro Mesquita e The Fabulous Tab

17h – Lucy Alves

15h20 – Fonk’s Gang

Highway Stage

16h – JP Bonfá

15h30 – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h – Betta

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Orquestra Mundana Refugi

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Quarto dia – 8 de setembro, quinta-feira

Palco Mundo

00h10 – Guns N’ Roses

22h20 – Måneskin

20h10 – Offspring

18h – CPM 22

Palco Sunset

21h15 – Jessie J

19h05 – Corinne Bailey Rae

16h55 – Gloria Groove

15h30 – Duda Beat

Espaço Favela

20h55 – Drenna

17h55 – TH4I convida Lia Clark

16h30 -Izzra

Palco Supernova

19h30 – Francisco, el Hombre

18h30 – O Grilo

17h30 – Scatolove

16h30 – Cali

New Dance Order

02h – Adriatique

01h – Zac

00h – Sarah Stenzel

22h30 – Ben Böhmer

21h30 – Gui Boratto

20h – Du Serena Vs Junior C

18h30 – Leo Janeiro Vs Nepal

17h – Marta Supernova

16h – Nu Azeite Live

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – Betta

15h – JP Bonfá

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – Rodrigo Santos

17h – Stormsons

Quinto dia – 9 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo

00h10 – Green Day

22h20 – Fall Out Boy

20h10 – Billy Idol

18h – Capital Inicial

Palco Sunset

21h15 – Avril Lavigne

19h05 – 1985: A homenagem

16h55 – Jão + convidado

15h30 – Di Ferrero + Vitor Kley

Highway Stage

16h – JP Bonfá

15h30 – Betta

15h – Pedro Mahal + Buraco Blues

Espaço Favela

20h05 – MD Chefe e Domlaike

17h55 – Choice

16h30 – Marvvila

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

New Dance Order

02h30 – Neelix

01h30 – Blazy

00h – Paranormal Attack C

22h30 – Vegas

21h30 – Rica Amaral

19h – Aly & Fila

17h30 – Antdot

16h – Meca

Palco Supernova

19h30 – Supercombo

18h30 – Castello Branco

17h30 – Sebastianismos

16h30 – Number Teddie

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – Fernando Badauí

17h é que horas começa o Rock in Rio com Deia Cassali

15h20 – The Lokomotiv

Sexto dia – 10 de setembro, sábado

Palco Mundo

00h10 – Coldplay

22h10 – Camila Cabello

20h10 – Bastille

18h – Djavan

Palco Sunset

21h15 – CeeLo Green

19h05 – Maria Rita + convidado

16h55 – Gilsons + Jorge Aragão

15h30 – Bala Desejo + convidado

Palco Supernova

19h30 – Jovem Dionísio

18h30 – Daparte

17h30 – João Napoli convida Ananda

16h30 – Macacko

Espaço Favela

20h05 – Ferrugem e Thiaguinho

17h55 – é que horas começa o Rock in Rio com Orochi

16h30 – El Pavuna

New Dance Order

02h30 – Kaskade

01h – Jetlag

23h45 – Curol

22h30 – Gabriel Boni

21h30 – Makj

20h – The Fish House

18h30 – Chemical Surf

17h – Bruno Be Vs Fancy Inc

16h – Alexiz Bcx

Rock District

20h30 – Rock Street Band

All Stars Rock Band com Dinho Ouro Preto, Andreas Kisser, João Barone, PJ e Liminha

17h – Thiago Fragoso

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – JP Bonfá

15h – Betta

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Último dia – 11 de setembro, domingo

Palco Mundo

00h10 – Dua Lipa

22h20 – Megan Thee Stallion

20h10 – Rita Ora

18h – Ivete Sangalo

Palco Sunset

21h15 – Ludmilla

19h05 – Macy Gray

16h55 – Power! Elza Vive, um show em homenagem a Elza Soares

15h30 – Liniker + Luedji Luna

New Dance Order

02h – Anna

00h – Eli Iwasa

22h30 – Blond:Ish

21h – Ella De Vuono

19h30 – Anabel Englund

18h – Aline Rocha

16h – Mary Olivetti

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – JP Bonfá

15h – Betta

Palco Supernova

19h30 – Priscilla Alcântara

18h30 – Bianca

17h30 – Mariah Nala

16h30 – Muse Maya

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celt

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – Flausino e Sideral cantam Cazuza

17h – Di Ferreiro

Espaço Favela

20h05 – Lexa

17h55 – Azzy

16h30 – Ella Fernandes

Leia também – Lockers Rock in Rio 2022: como reservar o armário