Lockers Rock in Rio 2022: como reservar o armário

Rock in Rio 2022 acontece em setembro - Foto: Reprodução/Facebook/Rock in Rio

Os lockers Rock in Rio já estão disponíveis para reservas antecipadas. Quem vai comparecer ao festival nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro pode optar por guardar seus pertences em armários por valores entre R$35 a R$60 reais. A compra é feita no próprio site do evento.

Como reservar os lockers Rock in Rio?

Os armários possuem três tamanhos diferentes que comportam bolsas e mochilas pequenas, médias ou grandes. Os valores são de R$35, R$50 e R$60, respectivamente. Além de oferecer mais conforto e segurança, os compartimentos também possuem entradas para cabos USB/USB-C para que o público possa carregar smatphones.

Importante saber que o número de lockers é limitado. É recomendado reservar os armários com antecedência para garantir a disponibilidade no dia do evento e evitar filas longas durante o festival.

Para reservar os seus lockers Rock in Rio, acesse o portal oficial das vendas dos armários. Depois, clique nas datas em que você irá comparecer ao evento.

O sistema irá mostrar as três opções de armários:

Locker P: 13 cm (altura) X 34 cm (largura) X 50 cm (profundidade). Ideal para uma mochila pequena, blusas, casacos e recarregar o celular.

Locker M: 26 cm (altura) X 34 cm (largura) X 50 cm (profundidade). Ideal para mochila, blusas, casacos e recarregar o celular.

Locker G: 37 cm (altura) X 34 cm (largura) X 60 cm (profundidade). Ideal para até duas mochilas, blusas, casacos e recarregar o celular.

Escolha a opção que melhor te atende e clique em ‘adicionar ao carrinho’. Você poderá escolher em qual setor gostaria de reservar seu locker. Há o setor 1, próximo ao Pórtico de entrada, à Nave, Gourmet Square, Rota 85 e Palco Sunset, e o setor 2, próximo a entrada do Primeira Classe, Rock District, NDO (Palco Eletrônico), Palco Supernova, e Rock in Rio Club.

Em seguida, insira seu nome, telefone, crie uma senha de acesso e efetue o pagamento. Pronto! Seus lockers Rock in Rio estarão reservados.

O que não pode ser guardado nos lockers?

A organização do evento não permite que sejam guardados itens fora das medidas, além dos objetos que não podem ser levados ao festival: garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, bastão para tirar foto, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais e livros.

O que pode levar no Rock in Rio 2022?

O público do Rock in Rio pode levar alimentos devidamente lacrados como biscoitos, torradas, barras de cereal, com limite de até cinco por pessoa. Também é possível levar frutas cortadas e sanduíches acondicionados em embalagem transparente tipo ‘Zip Lock’, com o mesmo limite. É permitida a entrada de garrafas d’água plásticas sem a tampa, já que o festival irá disponibilizar bebedouros em toda a Cidade do Rock.

Também são permitidos: carregadores e lentes para smartphone, câmeras semi-profissionais, power banks, canga, agasalhos, óculos de sol, capa de chuva, boné e chapéu.

Como baixar o ingresso do Rock in Rio?

Não há ingresso físico no Rock in Rio deste ano. Todas as entradas são digitais e devem ser apresentadas pelos smartphones. Quem comprou os passes já pode baixá-los ou transferi-los para outra pessoa. Siga os passos:

Acesse o site da Ingresso.com, entre em sua conta, na aba Rock in Rio e em seus pedidos. Escolha o ingresso e clique no botão ‘salvar’ no smartphone. Preencha os campos com os dados de quem for usar o ingresso para entrar no evento. Em caso de menores de 16 anos e/ou PcD não deixe de preencher as informações correspondentes. Após verificar todos os dados e aceitar os termos de privacidade, clique no botão ‘adicionar à carteira’ da Apple ou Google, dependendo do modelo do smartphone. Você será direcionado para o aplicativo ‘Carteira’. Clique em ‘adicionar’. O ingresso será armazenado no aplicativo ‘Carteira’ do seu smartphone.

Como transferir o ingresso?

Se você vai transferir o seu ingresso para outra pessoa, não baixe o passe em seu celular. Vale lembrar também que a transferência precisa ser feita com antecedência – não será permitido transferir os ingressos no dia do show. Veja como fazer o procedimento: