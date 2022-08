Atores da nova novela das 6: quem é quem em Mar do Sertão

Mar do Sertão chega às telinhas da Globo a partir do dia 22 de agosto. O folhetim de Mário Teixeira vai substituir Além da Ilusão na faixa das 18h00 e trará uma trama ambientada na fictícia cidade de Canta Pedra, localizada no sertão nordestino. Os atores da nova novela das 6 já estão aparecendo nas chamadas da produção na TV Globo e o público tem conhecido aos poucos cada personagem.

Sérgio Guizé é protagonistas entre atores da nova novela das 6

Sérgio Guizé é Zé Paulino na trama de Mar do Sertão, protagonista da trama. Apaixonado por Candoca, ele está prestes a se casar com a moça, quando o destino lhe prega uma peça. Honesto e corajoso acima de tudo, ele recebe uma importante missão do Coronel Tertúlio nas vésperas de seu casamento. Durante a viagem, ele acaba em um acidente e é dado como morto.

Dez anos se passam e Zé Paulino retorna para a cidade de Canta Pedra para a surpresa de todos. Ele reencontra Candoca e busca por justiça. Para quem está com saudade de Guizé, as últimas novelas do famoso foram O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018), A Dona do Pedaço (2019) e Verdades Secretas (2021).

Isadora Cruz é a mocinha da trama de Mar do Sertão

Ainda pouco conhecida nas telinhas, a paraibana Isadora Cruz está em sua segunda novela. Até hoje, a jovem só apareceu em Haja Coração (2016), folhetim de Daniel Ortiz, em que interpretou a personagem Cris. Em Mar do Sertão, Isadora vai interpretar a protagonista Candoca, mocinha apaixonada pelo valente Zé Paulino. Ela será alvo dos desejos do mau-caráter Tertulinho – papel de Renato Góes – que quer ficar com a moça a todo custo.

Érico Brás

O baiano Érico Brás é um dos atores da nova novela das 6. Ele interpretará um jornalista de caráter duvidoso chamado Eudoro Cidão. Na trama, o jornalista é vaidoso, esperto, bajulador e trabalha em um importante jornal local, o Gazeta de Canta Pedra.

Além de ator, Brás também é cantor. Ele está afastado das novelas desde 2017, quando interpretou o personagem Jader no folhetim das 21h A Lei do Amor.

Renato Góes vive vilão

Depois de viver a fase jovem de Zé Leôncio na primeira parte de Pantanal, Renato Góes migra para a faixa das 18h para interpretar Tertulinho, vilão de Mar do Sertão. O ator pernambucano vive na trama o filho do Coronel Tertúlio (José de Abreu) com Deodora (Debora Bloch). Ele é mulherengo e só quer saber de viver às custas do dinheiro do pai.

No começo do folhetim, o mau-caráter estará presente no acidente que quase tira a vida de Zé Paulino, mas retornará para Canta Pedra vivo.

Lucas Galvino

Lucas Galvino vai interpretar o personagem Mirinho, filho de Timbó, que é papel de Enrique Diaz, e Tereza, personagem de Clarissa Pinheiro. Primogênito do casal, ele tem como irmãos Rosinha (Manuella Guimarães/Sara Vidal) e Joca (Miguel Venerabile). O rapaz se envolve com más companhias, pois quer se dar bem sem fazer muito esforço.

Clarissa Pinheiro

Após trabalhar nos últimos na faixa das 21h, com Amor de Mãe, e na das 23h, com Verdades Secretas, agora Clarissa Pinheiro parte para a faixa das 18h para interpretar Tereza na lista de atores da nova novela das 6. Ela é casada com Timbó e é uma sertaneja bondosa e devota à família. Bastante religiosa, a mulher é forte, mas também sofrida por conta de sua história de vida. Ela é mãe de Mirinho, Rosinha e Joca em Mar do Sertão.

Enrique Diaz

Depois de interpretar Gil em Pantanal, o ator Enrique Diaz aparece entre os atores da nova novela das 6 para interpretar Timbó, um sobrevivente da seca. Ele é casado com Tereza e tem três filhos. O personagem promete ter bom humor e momentos de carisma para agradar o público. Ele é esperto, criativo e às vezes um pouco malandro.

Felipe Velozo

O ator baiano Felipe Velozo vai interpretar Tomás, o gerente do banco da cidade de Canta Pedra. Além de estar entre os atores da nova novela das 6 da TV Globo, Velozo já está cotado para séries na HBO MAX e Amazon Prime Video. Nos últimos anos, ele apareceu na série Família Paraíso, o filme Marighella e em Irmãos Freitas.

José de Abreu é um dos atores da nova novela das 6

José de Abreu terá um papel de destaque entre os atores da nova novela das 6. O ator vai interpretar o Coronel Tertúlio, patrão de Zé Paulino, pai de Tertulinho e marido de Deodora em Mar do Sertão. Sua família é dona do único açude da cidade e detém grande influência em Canta Pedra.

Para preparar o filho como seu sucessor, Tertúlio envia o filho para estudar na capital, mas o rapaz não se dedica a nada que não sejam mulher e curtição. A última novela de José de Abreu foi ao ar de 2021 a 2022 na faixa das 21h da TV Globo, Um Lugar ao Sol.

Welder Rodrigues

O ator e humorista Welder Rodrigues vai interpretar o personagem Sabá Bodó, prefeito da cidade de Canta Pedra. A história do político se resume a dois grandes desejos na trama, ter dinheiro e se manter no poder. Mar do Sertão será a primeira novela de Welder, que nos últimos anos esteve dedicado aos programas de humor Tá no Ar: A TV na TV e Zorra Total.

Cyria Coentro

Cyria Coentro interpreta Dodôca na trama da novela. Ela é mãe da protagonista Candoca, é bonita e sofrida. Viúva, ela atua como costureira e seus anos de trabalho duro deixaram marcas preocupantes em sua saúde. Nos últimos anos, Cyria atuou em Impuros, Sob Pressão e O Tempo Não Para.

Giovana Cordeiro

Recentemente vista em Pantanal como a prostituta Generosa, mãe de Zé Lucas, a atriz Giovana Cordeiro interpreta Xaviera em Mar do Sertão. A mulher é sedutora e ambiciosa e promete causar no folhetim. No começo da trama, ela é amante do vilão Tertulinho.

Mariana Sena

Mariana Sena interpreta Lorena, mais uma das amigas inseparáveis de Candoca. A jovem é sobrinha de Zezo (Nanego Lira), o padre de Canta Pedra, e vive momentos tristes e felizes ao lado da protagonista de Isadora Cruz. Lorena já foi casada e sonha em encontrar um novo marido. A atriz esteve recentemente nas séries Segunda Chamada e e Todas as Mulheres do Mundo.

Theresa Fonseca

A atriz Theresa Fonseca interpreta Labibe em Mar do Sertão, outra amiga inseparável de Candoca. A moça aguarda encontrar um príncipe encantado, , mas tem pouca fé no assunto. Seu pai, Zahym (César Ferrario), a prometeu para um sheik.

Everaldo Pontes

O veterano Everaldo Pontes vai interpretar o personagem Adamastor no elenco de atores da nova novela das 6, que terá um papel importante logo no começo da trama. O famoso vai ser um pastor de cabras que resgata Zé Paulino das águas após o acidente do rapaz.

Em papo com o site oficial da Globo, em julho, o ator descreveu seu personagem como: “é um ente que paira sobre os personagens da novela. Ele chega para fazer revelações”.

Cesár Ferrario

Cesár Ferrario vai interpretar o pai de Labibe, a amiga próxima de Candoca. Seu personagem na próxima novela das 6 vai se chamar Zahym e ele será um comerciante de tapetes persas, eletrodomésticos e mais necessidades. Na trama da novela, ele vai prometer sua filha para um sheik.

Recentemente, o ator fez uma participação na novela Pantanal como Clemente e também atuou em Aruanas. Antes de Pantanal, sua última novela havia sido A Dona do Pedaço (2019).

Deborah Bloch interpreta megera

Deborah Bloch terá uma personagem nada boazinha na trama de Mar do Sertão. A atriz vai interpretar a megera e obstinada Deodora, mãe de Tertulinho e esposa do Coronel Tertúlio. A personagem será o principal alicerce de sua família. Ela é racional e prática e está disposta a fazer o que for preciso para proteger o filho e manter o status de poder de sua família.

Deborah Bloch foi cotada para a faixa das 21h quando o elenco de Pantanal estava sendo selecionado. A atriz foi citada entre possíveis intérpretes de Maria Bruaca, mas não acabou no papel. Em 2021, ela apareceu na segunda temporada da série Segunda Chamada.

Nanego Lira

Nanego Lira interpreta Zezo, o padre da cidade de Canta Pedra e tio de Lorena. Ele é engraçado e tem um humor que não acaba nunca. A última novela do ator paraibano foi Amor de Mãe, também na TV Globo. Antes disso, ele esteve em Onde Nascem os Fortes e no filme Piedade.

