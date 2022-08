Novela Um Anjo Caiu do Céu elenco hoje: como estão os atores

A novela Um Anjo Caiu do Céu elenco hoje está bem diferente de 21 anos atrás. Protagonizada por Caio Blat e Tarcísio Meira, a trama mostra a amizade de um fotógrafo com seu anjo da guarda e chega ao Globoplay duas décadas depois de sua exibição original. Veja como estão os atores do folhetim atualmente.

Caio Blat, o Rafael – Novela Um Anjo Caiu do Céu elenco hoje

Caio Blat, que interpretou o anjo Rafael, hoje está com 42 anos de idade e se tornou um dos grandes atores da teledramaturgia brasileira.

Ele estará na próxima novela das seis da Globo, Mar do Sertão, com estreia marcada para 22 de agosto. Seu último trabalho em folhetins foi em 2018, quando esteve em O Sétimo Guardião, na pele do personagem Grandro. Esteve nos últimos anos nas séries Segunda Chamada (2019) e Amor e Sorte (2020).

Atualmente, o ator é casado com Luisa Arraes. Caio é pai de Antonio Blat, de 18 anos, filho adotivo de seu casamento com Ana Ariel, e Bento Blat, de 12 anos, fruto da relação com Maria Ribeiro.

Renata Sorrah, a Naná

Aos 75 anos, Renata Sorrah coleciona papéis memoráveis em sua carreira. Ela é muito lembrada por ter interpretado Nazaré Tedesco em Senhora do Destino (2004), além de ter participado de títulos como Páginas da Vida (2006), Duas Caras (2007), Saramandaia (2013), A Regra do Jogo (2015) e mais.

Seu último trabalho na televisão foi no seriado Filhas de Eva (2021), produção do Globoplay que está sendo exibida atualmente na Rede Globo. Em novelas, esteve por último em Segundo Sol (2018), na qual fez uma breve participação.

Renata tem um filha, Mariana, nascida em 1981, fruto de seu casamento com o diretor Marcos Paulo (1951-2012).

Tarcísio Filho, o Rodrigo

Filho de um dos mais famosos casais da teledramaturgia brasileira, Tarcísio hoje tem 57 anos de idade. O ator foi visto por último recentemente no seriado Passaporte para Liberdade, que foi ao ar em dezembro de 2021 na Globo, no papel do Cônsul Souza Ribeiro.

Em novelas, esteve por último em Verão 90, exibida em 2019 na emissora. Deus Salve o Rei (2018), Êta Mundo Bom! (2016), Verdades Secretas (2015) e Sangue Bom (2013) foram alguns dos títulos que participou. O famoso é casado desde 2010 com a publicitária Mocita Fagundes – o casal não tem filhos.

Patrícia Pillar, a Duda

Patrícia Pillar hoje está com 58 anos de idade. Fora da Globo desde 2021, tem se dedicado a outros projetos. Hoje trabalha nos bastidores de produções para TV e outras áreas artísticas. Sua última aparição na Globo antes de deixar a emissora foi em 2020, quando fez uma participação especial em Salve-se Quem Puder como ela mesma.

A atriz é muito lembrada por ter interpretado Flora em A Favorita (2008), que está sendo reprisada atualmente no Vale a Pena Ver De Novo. Passione (2011), Lado a Lado (2012), O Rebu (2014), Ligações Perigosas (2016) e Onde Nascem os Fortes (2018) foram alguns de seus trabalhos nos anos anteriores. A famosa não tem filhos e está solteira.

Marcello Antony, o Maurício

Considerado um dos maiores galãs dos anos 2000, Marcello Antony hoje está com 57 anos de idade. Longe das telinhas desde 2018, o ator vive discretamente em Portugal, onde mora há quatro anos. O ator é casado com a chef Carolina Hollinger Villar, com quem teve um filho, Lorenzo. Ele também é pai de Sthephanie e Francisco, adotados em seu casamento com a atriz Mônica Torres, além de ter assumido a criação de Lucas e Louis, filhos de sua atual esposa.

Sua última novela foi em 2018, quando esteve em Valor da Vida, produção portuguesa. No Brasil, apareceu por último em Malhação: Viva a Diferença, em 2017. Outros títulos que contaram com o ator em seu elenco Amor à Vida (2013), Passione (2010), Ciranda de Pedra (2008), Paraíso Tropical (2007), Belíssima (2005) e mais.

Jonatas Faro, o Kiko

Jonatas Faro é mais um galã que está sumido das telinhas. Com 34 anos de idade, retornou ao Brasil neste ano após passar uma temporada de seis meses no Canadá.

Conhecido pelos trabalhos em Malhação (2007) e Cheias de Charme (2012), não aparece em novelas da Globo há dez anos. Seus últimos trabalhos foram em folhetins da Record, Apocalipse (2017) e Jesus (2019). O ator se relacionou com Danielle Winits em 2010, com quem teve um filho, Guy Faro, hoje com 11 anos de idade.

Thiago de Oliveira, o Lipe

Ao contrário dos demais atores de Um Anjo Caiu do Céu, Thiago Oliveira não trabalha mais como ator. Com 33 anos, é CEO da ToO Films, produtora sediada no Rio de Janeiro. Ele dirigiu o longa Se a Vida Começasse Agora (2016), estrelado pelos atores Caio Castro e Luiza Valderato.

Seu último trabalho em novelas foi em 2011, quando esteve em Araguaia – ele também ficou bastante conhecido por ter interpretado Amin em O Clone. Thiago Oliveira namora há sete anos a sonoplasta Carolina Boschini, neta do ator Dedé Santana, famoso por fazer parte dos Trapalhões.

Deborah Evelyn, a Virgínia

Deborah Evelyn hoje está com 56 anos e segue carreira artística. Seu último trabalho foi em Verdades Secretas II (2021), novela lançada exclusivamente para a plataforma de streaming Globoplay. Em 2018, foi uma das participantes da Dança dos Famosos. A Dona do Pedaço (2019), Tempo de Amar (2017), A Regra do Jogo (2015) e Sangue Bom (2013) são alguns dos projetos que a atriz participou no último ano.

A famosa é casada desde 2014 com o arquiteto alemão Detlev Schneider. Ela é mãe de Luiza, nascida em 1993, fruto de seu casamento com o diretor de televisão Dennis Carvalho, de quem se separou em 2012.