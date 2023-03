Atores da novela Amor Perfeito dão spoiler de nova novela das 6

Parte do elenco e autores conversaram com a imprensa sobre a nova novela das 6.

A estreia da novela Amor Perfeito está cada vez mais próxima. O folhetim chega às telinhas no dia 20 de março e assume o lugar de Mar do Sertão na faixa das 18h da TV Globo. Para já adiantar o que o público vai conferir na trama, alguns integrantes do elenco conversaram com a imprensa em uma coletiva na manhã desta terça-feira (7).

Vilões e mocinhos: quem é quem no elenco de Amor Perfeito

Camila Queiroz e Diogo Almeida são protagonistas de Amor Perfeito

Camila Queiroz vive a mocinha Marê, enquanto Diogo Almeida é a outra metade da laranja no casal protagonista da novela Amor Perfeito. A dupla não se conhecia antes do trabalho e começou a criar laços durante a preparação e gravações do folhetim dos autores Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr.

Diogo disse à imprensa que aos poucos começou a construir uma relação "bacana" com a colega de elenco. Ele explicou que tudo foi feito com calma, com cada um em seu tempo e espaço. "Camila é muito generosa", elogiou.

"Nosso encontro foi uma surpresa. A gente foi se conhecendo, se ouvindo, se tocando. A cada dia subindo um degrau", comentou a atriz, que disse que os dois se tornaram grandes parceiros e estão muito ansiosos para contar a história de Diogo e Marê ao público.

Camila também foi puro elogios para Levi Asaf, que aparecerá na segunda fase do folhetim como seu filho perdido, o pequeno Marcelinho: "só filmei uma cena com ele até agora, mas a gente teve encontros antes das gravações para ir criando essa amizade. A gente não pode esquecer que está falando de uma criança. Ele traz muito leveza, diversão e tom lúdico na novela, sem dizer que é uma grande ator, dá um banho na gente".

Para quem ainda não sabe a trama da novela Amor Perfeito, Marê se separa de Orlando após ser acusada de um crime que não cometeu. Ela é presa e os dois não se veem durante anos, tanto que Orlando nem sabe que a moça deu a luz a um filho dele atrás das grades.

Para a preparação do personagem, Diogo Almeida - que além de ator é psicólogo - contou que passou um tempo em um hospital no Rio de Janeiro. Como Orlando faz residência em ortopedia na trama, ele decidiu ver a especialidade de perto. "Tenho proximidade com médicos, já pensei em cursar medicina, mas minha vivência no hospital foi como psicólogo, por isso fiz plantão para vivenciar", contou.

Babu Santana está na novela Amor Perfeito como religioso

O ator e ex-BBB Babu Santana está no elenco da novela Amor Perfeito como o Frei Severo. Ele disse durante a coletiva que o personagem é um dos mais complexos que ele já interpretou em um folhetim, diferente de outros de alguns de seus trabalhos, e está grato pelo projeto das 18h.

Ele contou também que seu personagem é um grande disciplinador na Irmandade de São Jacinto dos Clérigo - lugar em que Marcelinho é acolhido ao nascer - mas que tem um coração muito bom: "ele buscou o sacerdócio por ser um cara de bom coração, mas teve uma vida dura e acredita na disciplina".

Outros clérigos vão se destacar na trama

Quem também participou do papo foram os atores Bernardo Berro e Chico Pelúcio, que fazem parte do núcleo de Marcelinho.

Bernardo brincou que seu personagem, o Padre Donato, é como uma "mãe postiça" para o menino. "Ele é encantador. Eu imagino quando o Marcelino encontrar a mãe, a crise que o Donato não vai sofrer. Ele é emotivo, uma manteiga derretida, sente esse lado familiar de uma forma diferente", explicou.

Chico Pelúcio, que vive o Padre Diógenes, falou como a Irmandade que acolhe Marcelinho também é um tipo de família, apesar de não fazer parte dos moldes tradicionais: "existem várias formas de família e a Irmandade é uma família, um amor paterno que não é biológico, um amor incondicional. A convivência pelas diferenças são de ordens diferentes e têm características distintas, mas convivem harmonicamente".