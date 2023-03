Próxima novela das 6: quando estreia Amor Perfeito?

Neste mês de março, a programação de folhetins da TV Globo ganhará novidades. Mar do Sertão será substituída por Amor Perfeito, estrelada por Camila Queiroz e Diogo Almeida. A próxima novela das 6 trará uma trama dramática.

Quando estreia Terra e Paixão, a próxima novela das 9

Quando começa a próxima novela das 6?

Amor Perfeito tem previsão de estreia para o dia 20 de março. A TV Globo ainda não divulga a data em suas chamadas na televisão e nem em matérias em seu site oficial, citando apenas o mês de março, mas acabou revelando a data em material divulgado no mercado publicitário.

Em publicação de outubro do ano passado, o jornalista e editor-chefe do site TV Pop, divulgou no Twitter alguns detalhes revelados pela emissora. É possível conferir que a previsão do canal é que o folhetim estreie no dia 20 de março e fique no ar até 23 de setembro de 2023, totalizando 161 capítulos.

Por se tratar de uma obra aberta, é claro que isso pode mudar de acordo com os planos da TV Globo. Caso o folhetim faça sucesso, pode ser que a trama seja estendida.

A próxima novela das 6 é criada e escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, com direção artística de André Câmara. Além disso, a trama ganha a escrita de Elísio Lopes Jr, com a colaboração de Dora Castellar, Duba Elia e Mariani Ferreira.

Quem são rotagonistas da novela Amor Perfeito?

A atriz Camila Queiroz e o ator Diogo Almeida vivem Maria Elisa e Orlando, principal casal da trama. Levi Asaf é o filho do casal e protagonista mirim da trama

A jovem Maria Elisa tem o apelido de Marê e é filha Leonel (Paulo Gorgulho), dono de um grande hotel e única herdeira do empresária. Já Orlando é médico e apaixonado pela moça.

Marê é alvo da armação de sua madrasta e é acusada de matar o pai. Grávida de Orlando, ela é presa e perde o contato com o amado, que é alvo de mentiras e acaba se mudando para o Canadá.

Ao dar a luz na prisão ao pequeno Marcelinho, ela não consegue ficar com o menino. Oito anos se passam e o garoto, que foi acolhido na Irmandade de São Jacinto dos Clérigos, deseja saber quem é sua mãe.

Marê então precisa batalhar para reencontrar o filho, seu grande amor e ainda desmascarar a vilã Gilda (Mariana Ximenes) para provar sua inocência.

A trama da próxima novela das 6 se passa entre as décadas de 1930 e 1940 na fictícia cidade de Águas de São Jacinto, no interior de Minas Gerais. De acordo com o Gshow, a história é livremente inspirada no livro Marcelino Pão e Vinho de José María Sánchez Silva.

Quem é a vilã da próxima novela das 6

Longe das novelas desde que viveu a Condessa de Barral em Nos Tempos do Imperador (2021 - 2022), Mariana Ximenes retorna à faixa das 18h para viver a vilã Gilda.

A megera é madrasta de Marê e se casou com Leonel por puro interesse. De olho no cargo de presidente do Grupo Rubião, ela não fica nada contente com a futura sucessão da enteada ao cargo. Por isso, acaba bolando um plano para tirar Marê do caminho.

Gilda prepara uma armadilha para prejudicar a filha de Leonel e planeja o assassinato do empresário. Ela tem como aliado o mau-caráter Gaspar Evaristo (Tiago Lacerda), filho mais velho do prefeito Anselmo (Paulo Betti) e da primeira-dama Cândida (Zezé Polessa).

Quais novelas vão passar na Globo em 2023?

Amor Perfeito é a próxima novela das 6 e estreia em março. O folhetim ficará durante o primeiro semestre e também parte do segundo no ar e ainda não tem substituta confirmada.

Na faixa das 19h, Vai na Fé fica mais alguns meses. O folhetim de Rosane Svartman estreou em janeiro e ainda tem longo caminho pela frente nas telinhas. Também não há até o momento uma substituta acertada.

A partir de maio, estreia Terra e Paixão às 21h. O folhetim vai substituir Travessia e é uma grande aposta da emissora para recuperar a audiência da faixa. A trama é de Walcyr Carrasco, autor de vários sucessos do canal, como O Cravo e a Rosa, Verdades Secretas, Chocolate com Pimenta, Êta Mundo Bom, A dona do Pedaço, entre outras.

Assista a uma das chamadas de Amor Perfeito e se prepare para a chegada da trama: