Elenco de Amor Perfeito 2023: quem é quem na novela das 6

Não falta muito para o público conferir o elenco de Amor Perfeito nas telinhas da Globo. O novo folhetim da faixa das 6 estreia em março de 2023 e substitui Mar do Sertão. A trama se passa na fictícia cidade Águas de São Jacinto e traz uma mulher que cai em uma cilada da madrasta e acaba na prisão por um crime que não cometeu.

Camila Queiroz é Marê no elenco de Amor Perfeito

A personagem de Camila Queiroz na nova novela das 6 se chama Maria Elisa, mas é apelidada de Marê. Ela é a única filha de Leonel (Paulo Gorgulho), dono de um grande hotel em Minas Gerais.

O problema da mocinha é que ela desperta a fúria de sua madrasta Gilda (Mariana Ximenes), que arma para ela. Marê então é acusada de assassinar o pai e vai parar na prisão.

Para piorar a situação da jovem, ela está grávida de seu amado Orlando (Diogo Almeida). O bebê nasce na cadeia, mas ela não pode ficar com ele. Anos se passam e ela tenta encontrar o filho perdido.

Diogo Almeida

Interpretado pelo ator Diogo Almeida, que já esteve nas novelas Duas Caras (2007 - 2008) e Promessas de Amor (2009), Orlando Gouveia é o par romântico de Marê no elenco de Amor Perfeito.

O personagem é médico e está prestes a concluir a residência na Santa Casa de Misericórdia no começo da trama da novela. Ele então conhece Marê e se apaixona perdidamente. O pai da moça, Leonel, não quer os dois juntos, então fará um plano para separá-los.

Orlando e Marê acabarão se afastando com a armação do empresário e o médico se muda para o Canadá para esquecer a amada. O que ele não sabe é que a moça deu a luz a um menino durante este tempo.

Levi Asaf vive Marcelino

Inteligente, corajoso e carinhoso, Marcelino é o filho de oito anos de Marê e Orlando. Ele não sabe quem são seus pais e foi criado no Irmandade de São Jacinto dos Clérigos, local em que foi acolhido por religiosos pouco depois de nascer. O menino se separou da mãe assim que ela deu a luz e não faz ideia de sua história, mas sonha em conhecê-la.

Mariana Ximenes vive vilã no elenco de Amor Perfeito

Mariana Ximenes será a megera Gilda no folhetim das 18h. Ela se casa com Leonel por puro interesse e resolve tirar Marê de seu caminho devido a sua ambição. A jovem é a única herdeira do empresário e assumiria os negócios do pai, mas Gilda está de olho no cargo de presidência Grupo Rubião e por isso resolve acabar com as chances da enteada, a acusando pela morte de Leonel.

No entanto, a vida da vilã também não será fácil. Oito anos após Marê ir para a cadeia, a jovem deixará a prisão e voltará com sede de vingança para limpar seu nome.

Tiago Lacerda

O papel de Tiago Lacerda no elenco de Amor Perfeito é de Gaspar, um mau-caráter que se torna aliado da vilã Gilda. Ele é o filho mais velho do prefeito Anselmo (Paulo Betti) e da primeira-dama Cândida (Zezé Polessa) e é escolhido pelo pai de Marê para se casar com a moça.

Leonel quer firmar um acordo com o prefeito para explorar as águas termais da cidade e para isso está disposto a usar a filha. Gaspar, que é ambicioso e sem escrúpulos, acaba seduzido por Gilda e por isso ajuda a megera a armar para Marê.

Paulo Gorgulho na novela das 6

Recentemente com uma participação especial em Pantanal, Paulo Gorgulho retorna às novelas da Globo com o personagem Leonel Rubião no elenco de Amor Perfeito. Ele é pai de Marê e viúvo de Maria Eugênia (Karen Marinho). Após a morte da esposa, ele muda e se torna uma pessoa impiedosa.

Casado com a bela Gilda, ele não tem mais ética e por isso faz um acordo com Anselmo (Paulo Betti) em troca de vantagens que terá na cidade. Ele nem imagina que será alvo de um crime terrível planejado pela esposa.

Zezé Polessa

Zezé Polessa vive Cândida na trama da novela das 18h, esposa do prefeito Anselmo, personagem de Paulo Betti. A atriz de 69 anos está longe das novelas desde 2021, quando participou de Verdades Secretas 2. Neste período, ela também apareceu nas telinhas da Globo, com a reprise de Império. Antes disso, ela

interpretou Milu em O Sétimo Guardião (2018).

Paulo Betti - elenco de Amor Perfeito

Paulo Betti é pai Anselmo, pai de Gaspar e marido de Cândida no - elenco de Amor Perfeito. Ele tem sua candidatura à nomeação como prefeito pelo interventor do Estado apoiada por Leonel, com quem faz um acordo pelas exploração das águas termais de São Jacinto.

Jorge Florêncio no elenco de Amor Perfeito 2023

Jorge Florêncio também está no elenco da novela Amor Perfeito. De acordo com o Notícias da TV, seu papel foi pensado para Tiago Lacerda, mas o ator acabou sendo substituído por Florêncio, que viverá Jesus Cristo. Ele será uma figura que Marcelinho conversa durante o folhetim.

Ygor Marçal

Outro astro mirim marcará o elenco de Amor Perfeito, Ygor Marçal. O ator e dublador de 9 anos será um dos amigos de Marcelinho e se chamará Manoel. O garoto já apareceu em duas novelas da Globo, Segundo Sol (2018) e Salve-se Quem Puder (2020 - 2021), em que se destacou como o personagem Mosquito.

Juliana Alves em Amor Perfeito

Juliana Alves estará no elenco da novela Amor Perfeito como a personagem Vanda. A atriz foi ao programa Encontro da TV Globo e adiantou que a personagem será "interessante e causadora". A famosa disse que ela é uma mulher a frente de seu tempo e muito ligada a moda. Confira:

Allan Souza - elenco de Amor Perfeito

O ator Allan Souza Lima será um padre dominicano chamado João na trama do folhetim. Ele fará parte do grupo de religiosos que vivem com Marcelinho na Irmandade de São Jacinto dos Clérigos. O ator esteve em 2022 no elenco de Pantanal como Tonho e em 2019 apareceu na novela Órfãos da Terra.

