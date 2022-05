Atriz que fez Top Gun antes e depois: como está Kelly McGillis hoje?

Kelly McGillis ganhou fama mundial ao estrelar Top Gun ao lado de Tom Cruise em 1986. Ela interpretou Charlotte Blackwood, interesse romântico do galã. Com a estreia do novo filme 36 anos depois do lançamento do primeiro longa, o nome da atriz voltou à mídia. Veja como está a atriz que fez Top Gun antes e depois, e o que ela faz atualmente.

Atriz que fez Top Gun antes e depois

Kelly McGillis hoje está com 64 anos de idade e vive longe dos holofotes há mais de dez anos. Seu último papel nos cinemas foi no filme de terror Hotel da Morte, lançado em 2011, no qual ela interpretou a personagem Leanne Rease-Jones.

Em entrevista ao portal americano Entertainment Tonight em julho de 2019, a atriz contou que deixou a carreira na área artística atrás para embarcar em uma “jornada de autodescobrimento” e para se manter sóbria. Hoje, ela vive na Carolina do Norte com as duas filhas, frutos do casamento com o empresário Boyd Black, de quem se divorciou em 2002. A ex-triz trabalha em tempo integral em uma clínica de reabilitação, ajudando mulheres com dependências.

Antes de Top Gun, ela já havia participado dos filmes Amor e Boemia (1983) e A Testemunha (1985), mas foi com Top Gun que ganhou projeção internacional. “A fama me tornou muito infeliz. Não confiava em ninguém. Vivia aterrorizada. Tinha medo de ser reconhecida na rua”, revelou anos depois da estreia do filme. Em 1982, McGilis foi vítima de estupro – dois homens invadiram seu apartamento e a ameaçaram com uma faca.

A atriz esteve em mais sete filmes antes de deixar Hollywood de vez, com destaque para Os Acusados (1988) – em um primeiro momento, foi lhe oferecido o papel de uma vítima de estupro coletivo, mas a atriz optou por interpretar a advogada de defesa da protagonista.

Ao longo de sua carreira, surgiram rumores de que McGillis teria relacionamentos com Jodie Foster e Whitney Houston, além de ter sido vista de mãos dadas com a garçonete do restaurante que abriu com o marido. Foi somente em 2009, depois do fim de seu casamento, que ela assumiu a homossexualidade.

A intérprete de Charlie chegou a se casar com a garçonete Melanie Leis em 2010, mas se separaram em 2012 – ambas eram viciadas em drogas no começo do relacionamento.

Foi depois do fim do relacionamento que Kelly McGillis passou pelo processo de desintoxicação e se afastou de vez da carreira artística.

Kelly McGillis está em Top Gun?

Kelly McGillis não foi convidada para a sequência do filme Top Gun. Quem interpreta o par romântico de Tom Cruise na sequência é a atriz Jennifer Connelly.

“Estou velha e gorda, e tenho a aparência apropriada para a minha idade, e isso não faz parte da indústria”, disse ao portal ET. “Eu prefiro me sentir segura em minha própria pele, e quem eu sou na minha idade do que colocar em todas as outras coisas.”.

A atriz contou que não mantém contato com nenhum de seus ex-colegas de elenco: “Acho que falei com algumas pessoas ocasionalmente, mas a verdade é que há muitas pessoas que trabalham juntas de partes diferentes do mundo.”

Ela finalizou dizendo que está feliz por Jennifer Connelly ter a oportunidade de atuar no filme :”acho que as minhas prioridades na vida mudaram […] Sou uma pessoa caseira, estou enraizada na vida em minha casa… mal consigo me lembrar da última vez em que trabalhei.”

Top Gun: Maverick chega aos cinemas brasileiros em 26 de maio de 2022.

