Atriz Zefa da novela Pantanal vem de família de famosos

A atriz Zefa da novela Pantanal vem de uma família de famosos. Além de ser prima de Bruno Luperi – autor responsável pelo remake – e neta de Benedito Ruy Barbosa – autor original da trama – a mãe de Paula Barbosa também é do meio artístico. Edilene Barbosa é escritora e já trabalhou lado a lado com a filha em duas novelas.

Quem é a mãe da atriz Zefa da novela Pantanal?

Paula Barbosa, a atriz Zefa da novela Pantanal, é filha de Edilene Barbosa, autora paulista de 61 anos. Edilene é irmã de Edmara Barbosa e filha de Benedito Ruy Barbosa. Para quem não sabe, é bem comum que o autor conte com a colaboração da família em seus projetos, por isso, diversas novelas de Benedito também levam o nome de suas herdeiras.

A primeira vez que a mãe da atriz Zefa da novela Pantanal colaborou com o pai foi em 1993, quando a escritora fez parte do time de roteiristas de Renascer. A produção foi ao ar na extinta faixa das 20h30 e teve 213 capítulos no total.

Alguns anos depois, Edilene escreveu novamente ao lado do pai, desta vez com O Rei do Gado (1996), um dos maiores sucessos de Benedito. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, Terra Nostra foi parar nas telinhas da Globo. Novamente, Edilene esteve entre o time de colaboradores do projeto e trabalhou com o pai mais uma vez.

No início dos anos 2000, Edilene esteve com uma agenda lotada de projetos: ela trabalhou na série Os Aspones (2004), de Alexandre Machado e Fernanda Young, na novela Esperança de Benedito e Walcyr Carrasco, e ao lado da irmã Edmara, foi responsável pela adaptação de Cabocla.

A versão original de Cabocla foi ao ar em 1979 com a autoria de Benedito Ruy Barbosa e estrelado por Fábio Jr. e Glória Pires. Em 2004, uma nova versão ganhou espaço na Globo, na faixa das 18h, e com Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira nos papéis principais. Em 2006, Edilene e Edmara trabalharam em mais uma adaptação de Benedito, Sinhá Moça.

Em 2009, Edilene trabalhou ao lado da filha Paula, que agora é atriz Zefa da novela Pantanal, pela primeira vez. As duas estiveram na segunda versão de Paraíso (2009), Edilene no time dos roteiristas e Paula como a personagem Edith. Esta foi a primeira novela de Paula.

Em seguida, Edilene escreveu alguns episódios da série de comédia A Grande Família. Alguns anos mais tarde, trabalhou na segunda versão de Meu Pedacinho de Chão (2014), obra em que Paula também atuou.

Primo de Paula Barbosa comanda remake de Pantanal

Filho de Edmara Barbosa, a outra filha de Benedito, Bruno Luperi é quem ficou responsável pela adaptação do roteiro de 1990 de Pantanal para os dias de hoje. O paulista de 32 anos de idade é primo da atriz Zefa da novela Pantanal e foi quem informou a famosa que ela havia conquistado o papel da empregada de Maria Bruaca na versão da TV Globo.

Bruno é formado em publicidade e trabalhou na área durante oito anos para algumas agências grandes de São Paulo, em que chegou ao cargo de diretor de arte. Depois de quase uma década na carreira, ele resolveu se aventurar na vida de escritor.

O autor trabalhou em alguns roteiros para o cinema que estão na gaveta até hoje e ainda não foram produzidos. Em 2016, Luperi fez sua estreia na TV Globo em grande estilo. O autor fez parte do time de roteiristas da novela Velho Chico, a última produção original de Benedito Ruy Barbosa. A autoria foi do avô de Bruno e na equipe de colaborares também estava sua mãe, Edmara Barbosa.

Avô da atriz Zefa da novela Pantanal

Benedito Ruy Barbosa é um dos autores mais famosos da teledramaturgia brasileira. O escritor está nas telinhas desde os anos 1960 e 1970, época em que lançou A Última Testemunha, Algemas de Ouro (1969 – 1970) e Meu Pedacinho de Chão (1971). Ele também é autor de Cabocla (1979), Pé de Vento (1980), Os Imigrantes (1981 – 1982), Paraíso (1982 – 1983), Sinhá Moça (1986), entre outras.

O primeiro roteiro de Pantanal foi oferecido para a Rede Globo, que recusou o projeto. Benedito então migrou para a extinta Manchete, que aceitou financiar o folhetim. A exibição de Pantanal foi um sucesso inesperado e logo Benedito retornou aos estúdios da Globo.

Com a volta a emissora do “plim plim”, Benedito lançou alguns de seus maiores sucessos, Renascer (1993), O Rei do Gado (1996 – 1997) e Terra Nostra (1999 – 2000). Depois, alguns de seus projetos ganharam novas versões, como Cabocla (2004), Sinhá Moça (2006), Paraíso (2009) e Meu Pedacinho de Chão (2014).

Em 2016, Benedito lançou sua última novela, Velho Chico. A trama original foi ao ar na faixa das 21h da TV Globo e desde então o autor não retornou às telinhas.

Edmara Barbosa é tia de Paula

Mãe de Bruno Luperi e tia de Paula Barbosa, a atriz Zefa da novela Pantanal, Edmara também é autora. Ela participou de obras que levaram o nome de seu pai, como Renascer, O Rei do Gado, Terra Nostra, além de trabalhar ao lado da irmã Edilene nas segundas versões de Cabocla, Sinhá Moça e Paraíso.

Antes destes projetos, ela havia trabalho no roteiro da novela O Tronco do Ipê, da TV Cultura. A última novela de Edmara foi a mesma de seu pai, Velho Chico, em 2016.

Além de Pantanal – O que assistir com Paula Barbosa

Para quem tem se tornado fã de Paula Barbosa e quer mais conteúdo da atriz Zefa da novela Pantanal para assistir, boas notícias: quase todas as novelas da famosa estão disponíveis na Globoplay. Apenas o primeiro folhetim de Paula, Paraíso, ainda não chegou ao catálogo do streaming.

Para quem não recorda quais são os projetos da famosa, Paula já atuou em: Amor Eterno Amor (2012), em que foi Débora, jornalista da revista Cepa Contemporânea. Depois, ela esteve em Meu Pedacinho de Chão (2014), em que interpretou Gina. E por último, atuou como Olga em I Love Paraisópolis (2015). Pantanal é a quinta novela da atriz.

Para quem já conferiu todas as novelas da atriz Zefa da novela Pantanal e ainda quer mais, também é possível assistir a série Quando Toca o Sino (2011), no Disney+. Paula interpretou a personagem Michelle na produção.

