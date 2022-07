Atores de Cabocla antes e depois: como está elenco após 18 anos

De maio a novembro de 2004, foi ao ar Cabocla na faixa das 18h da TV Globo. A trama girava em torno do romance de Zuca e Luís Jerônimo, ela uma cabocla e ele um jovem advogado. No ano passado, o folhetim entrou no catálogo da Globoplay e desde então tem despertado a curiosidade de como os atores de Cabocla antes e depois.

Para quem não sabe, cabocla é uma designação dada a pessoas que possuem origem mestiça entre uma pessoa indígena e alguém branco.

Na lista atores de Cabocla antes e depois está a protagonista Vanessa Giácomo

Vanessa Giácomo foi a protagonista da trama de 2004. A atriz tinha 21 anos de idade quando interpretou Zuca, filha de Bina (Jussara Freire), e a cabocla do título. Hoje, a famosa está com 39 anos de idade. Alguns anos depois de atuar na novela, em 2009, ela se casou com o ator Daniel Oliveira, que foi seu par romântico no folhetim. Porém, os dois se separaram em 2012. Hoje, ela está com o empresário Giuseppe Dioguardi.

Anos após Cabocla, Vanessa continua com a agenda cheia. A atriz fez uma participação especial na atual novela das 19h, Cara e Coragem, e está entre o elenco confirmado para a próxima novela das 21h, Travessia, de Glória Perez.

As últimas novelas até então de Vanessa foram O Sétimo Guardião (2018), O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018), Pega Pega (2017) e A Regra do Jogo (2015 – 2016).

Daniel de Oliveira

Daniel de Oliveira interpretou Luís Jerônimo no folhetim. O ator completou 45 anos de idade em 2022 e é casado com a atriz Sophie Charlotte desde 2015.

O ator está longe das novelas há alguns anos, mas continua com trabalhos no cinema e na televisão, com papéis em séries e minisséries. A última novela de Daniel foi O Rebu, em 2014. No entanto, desde então ele não esteve parado e atuou em Nada Será Como Antes (2016), Os Dias Eram Assim (2017), Mister Brasu (2018) Hebe (2019), Onde está meu Coração (2020) , Aruanas (2021), entre outros.

Mauro Mendonça

Mauro Mendonça foi o Coronel Justino em Cabocla. Hoje, o ator está com 91 anos de idade e longe dos folhetins desde 2016. A última novela do famoso foi Êta Mundo Bom, em que viveu o doutor Inácio Xavier. No mesmo ano, o ator esteve em Tô Ryca!, seu último filme

Atualmente, Mauro aparece em alguns cliques nas redes sociais da esposa, a atriz Rosamaria Murtinho, com quem tem um relacionamento de mais de 60 anos. Para quem quer matar a saudade, Mauro aparece atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, com o personagem Gonçalo na reprise de A Favorita.

Regiane Alves

Regiane Alves foi Belinha em Cabocla. Hoje, a atriz está com 43 anos de idade e retornou aos folhetins com uma aparição em Além da Ilusão, atual trama das 18h. A famosa estava longe das novelas desde 2017, em que foi Beth em A Lei do Amor.

Apesar de não estar presente em novelas há algum tempo, a atriz continuava trabalhando neste meio tempo. Ela esteve no filme Divaldo: O Mensageiro da Paz (2019), Cidade Proibida (2017) e O tempo não Para (2018). Atualmente, ela gravou o filme Uma Pitada da Sorte, ainda sem data de estreia.

Tony Ramos

Assim como Mauro Mendonça, Tony Ramos também interpretou um coronel em Cabocla. O ator veterano foi Boanerges na trama e disputava terras com o personagem de Mendonça. Em agosto deste ano, o ator irá completar 74 anos de idade.

O nome de Ramos apareceu entre os cotados para a próxima novela de João Emanuel Carneiro, Todas as Flores, mas nenhuma confirmação foi feita até agora. O último folhetim do famoso foi O Sétimo Guardião, em 2019.

Malvino Salvador

Malvino Salvador foi Tobias no folhetim da TV Globo. Esta foi a primeira novela do ator e a estreia do famoso nas telinhas da emissora. Depois do sucesso, ele foi chamado no ano seguinte para atuar em Alma Gêmea, que também foi um sucesso. Em seguida, ele emendou trabalho em O Profeta (2007), Sete Pecados (2007 – 2008), A Favorita (2009) e Caras e Bocas (2010).

Atualmente com 46 anos deidade, o ator está longe das novelas desde 2019, quando ele foi Agno Aguiar em A Dona do Pedaço. Antes disso, ele havia atuado em Orgulho e Paixão como o Coronel Brandão.

Patrícia Pillar

Patrícia Pillar foi Emerenciana em Cabocla. A atriz está hoje com 58 anos de idade e apareceu pela última vez nas telinhas em 2020, quando fez uma participação especial em Salve-se Quem Puder.

Antes disso, ela atuou em Onde Nascem os Fortes (2018), Unicórnio (2017) e Ligações Perigosas (2016). Quem é fã da atriz pode conferir um de seus trabalhos mais famosos atualmente nas tardes da TV Globo, a vilã Flora de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo.

Danton Mello

Danton Mello interpretou Neco em Cabocla. O ator está hoje com 47 anos de idade e há pouco apareceu no horário nobre da TV Globo. Do final de 2021 até março de 2022, o ator interpretou Mateus em Um Lugar ao Sol. Neste ano, ele também lançou o filme Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz.

Antes disso, ele esteve em Um Tio Quase Perfeito 2 (2021), Hebe (2019) e Órfãos da Terra (2019).

Eriberto Leão entre os atores de Cabocla antes e depois

Eriberto Leão foi Tomé em Cabocla. Na época, o ator estava há quase uma década nas telinhas e já tinha aparecido na novela O Amor Está no Ar (1997) e na série Sandy & Junior (1999).

Atualmente, Eriberto completou 50 anos de idade e está na novela Além da Ilusão. O ator entrou na segunda fase do folhetim da faixa das 18h como o personagem Leônidas, par romântico de Heloísa (Paloma Duarte).

Antes e depois de Vanessa Gerbelli na novela Cabocla

Vanessa Gerbelli foi Rosa em Cabobla. Hoje a atriz está com 48 anos de idade e aparece nas telinhas como Lindinha na reprise de O Cravo e a Rosa. Os trabalhos recentes da atriz foram o espetáculo Copacabana – O Musical (2021 – 2022) e a série Maldivas (2022), na Netflix.

A última novela da famosa foi Novo Mundo em 2017, quando ela interpretou Maria Amália nas telinhas da Globo. Desde então, a atriz tem se dedicado a séries, peças e filmes.

Jussara Freire na lista de atores de Cabocla antes e depois

Jussara Freire está com 71 anos de idade e continua na ativa. Recentemente, a atriz esteve na faixa das 19h da TV Globo. Ela foi a personagem Tuninha em Quanto Mais Vida Melhor de Mauro Wilson, governanta na casa de Paula Terrare, que foi interpretada por Giovanna Antonelli.

Em 2019, a atriz esteve em A Dona do Pedaço e pouco antes disso, somou trabalhos na Record, como Apocalipse (2017 – 2018), Escrava Mãe (2016), Plano Alto (2015), entre outros. Em Cabocla de 2004, a atriz interpretou Bina, a mãe da protagonista. Os próximos trabalhos da atriz ainda não foram divulgados.

