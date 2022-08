Bake Off Brasil + participantes: quem está na 8ª temporada

Oitava temporada do Bake Off Brasil conta com 18 participantes - Foto: Divulgação/SBT/Lourival Ribeiro

O Bake Off Brasil participantes já estão em busca do prêmio do programa. A oitava temporada do reality culinário do SBT começou no sábado, 6, e dezoito competidores brigam pelos prêmios oferecidos ao vencedor da atração. Conheça quem são eles.

Bake Off Brasil participantes: quem são?

Oito mulheres e oito homens disputam o prêmio do Bake Off Brasil 2022. O vencedor leva R$25 mil em compras no site de um dos patrocinadores, uma viagem para a Bélgica para conhecer as chocolaterias da Europa e o título de melhor confeiteiro amador do Brasil.

São eles:

Beatriz está entre os Bake Off Brasil participantes: 28 anos, do Rio de Janeiro, RJ. É nutricionista.

Lola: 44 anos, São Paulo, SP. Trabalha como designer de interiores.

Emilly: 25 anos, de São Paulo, SP. Trabalha como atendente de hospital.

Camilo: 26 anos, de Duque de Caxias, RJ . É coreógrafo.

Ethelandia: 44 anos, de Recife, PE. Trabalha como decoradora de casamentos.

Fabiano: 40 anos, de Cornélio Procópio, PR. É comerciante.

Fresley: 40 anos, de Uberlândia, MG. É administrador.

João Pedro: 27 anos, do Rio de Janeiro, RJ. É empresário.

Juliana: 45 anos, de São Paulo, SP. Atua como psicóloga.

Leonardo: 24 anos, de Curitiba, PR. Trabalha como gerente comercial.

Lucas: 22 anos, de São Paulo, SP. É empreendedor.

Márcio está entre os Bake Off Brasil participantes: 42 anos, de Limeira, SP. É cantor gospel.

Maria Laura: 30 anos, de São Paulo, SP. É arquiteta.

Renan: 30 anos, de Granada, Espanha. É estudante.

Rodrigo: 25 anos, de São Paulo, SP. Trabalha como cozinheiro hospitalar.

Rogeria: 54 anos, do Rio de Janeiro, RJ. É costureira.

Talita: 33 anos, de Indaiatuba, SP . É vendedora de semijoias.

Thayná: 26 anos, de Jundiaí, SP. Trabalha como analista digital.

Quem são os jurados do Bake Off Brasil?

O programa segue sendo apresentado por Nadja Haddad, mas conta uma novidade em seu time de jurados. O renomado chef italiano Giuseppe Gerundino entra para o elenco e, ao lado de Beca Milano, vai avaliar os preparos e decidir quem se sairá melhor a cada episódio.

Natural de Taranto, sul da Itália, Giuseppe Gerundino tem 47 anos e mora no Brasil desde 2003. Ele revelou em entrevista à Isto É que veio para o país por causa de sua mulher, com quem tem dois filhos. “Vim atrás de uma linda mulher, que me sequestrou em Roma e me trouxe pra São Paulo”, brincou.

Essa não é a primeira vez do chef na televisão. Ele ficou famoso ao apresentar o Accademia do Giuseppe, no canal Sony, e também foi jurado do Mestre da Sabotagem, no SBT. Dirige desde 2002 a escola Accademia Gastronômica, em São Paulo, instituição que ensina cozinheiros a se tornarem profissionais.

Já Becca Milano é jurada de longa data do Bake Off Brasil. A chef é formada em Farmácia e Bioquímica, mas só se sentiu realizada quando partiu para a carreira de confeiteira, fazendo cursos de Pâtisserie e Boulangerie, especializando-se em técnicas de decoração em açúcar e chocolate.

Em 2016, participou do programa Fábrica de Casamentos e seu desempenho ao criar bolos grandiosos chamaram atenção do público e do SBT, e acabou lhe rendendo um convite para ser uma das juradas do Bake Off Brasil.

Qual o horário do Bake Off Brasil 2022?

A oitava temporada do Bake Off Brasil vai ao ar aos sábados, na faixa das 22h30, horário de Brasília, no SBT. Basta sintonizar no canal de Silvio Santos para assistir ou acompanhar através do portal da emissora, que disponibiliza o sinal gratuitamente.

A cada episódio, os participantes enfrentam duas provas, sendo a primeira classificatória para a próxima semana. A segunda decide quem sai do programa. Os competidores devem reproduzir com a maior fidelidade possível os bolos e doces apresentados pelos jurados.

O que é feito com os bolos do Bake Off Brasil, reality culinário do SBT?

O diretor Marcelo Kestenbaum contou ao UOL em outubro de 2020 que, antes, era possível “beliscar” os bolos feitos pelos participantes no reality, que leva mais de 10 horas de gravações diárias.

A parte que não era consumida pelos jurados era distribuída para os membros da produção. No entanto, devido à pandemia, os bolos passaram a ser descartados para evitar o contágio pelo coronavírus.

+ Que horas passa Carrossel no SBT: programação de 2022