Que horas passa Carrossel no SBT: programação de 2022

A programação de novelas da emissora de Silvio Santos começa logo após o Primeiro Impacto. Que horas passa Carrossel no SBT? O folhetim abre a grade de folhetins no horário vespertino, que também inclui Esmeralda, Cuidado com o Anjo, A Desalmada e mais.

Que horas passa Carrossel no SBT e como assistir?

A reprise de Carrossel é exibida de segunda a sexta, às 12h, horário de Brasília. Para assistir, basta sintonizar no canal de Silvio Santos no horário indicado ou no portal da emissora, que transmite o sinal ao vivo gratuitamente. Depois da exibição na TV, os episódios ficam salvos no SBT vídeos (https://www.sbtvideos.com.br/).

A trama foi produzida e exibida pelo SBT em 2012, e foi baseada na história mexicana de mesmo nome. Foi adaptada por Íris Abravanel, esposa de Sílvio Santos.

Carrossel gira em torno da professora Helena (Rosanne Santos Mulholland), uma bela jovem que desperta a paixão de René (Gustavo Wabner), que é contratado para substituir a professora de música, Matilde (Ilana Kaplan). Os dois se conhecem em uma festa de Maria Joaquina (Larissa Manoela) e começam a se envolver. No entanto, Suzana é apaixonada do René e inventa mentiras para conseguir afastá-lo de Helena.

Outro destaque da novela são as crianças da escola na qual Helena trabalha. Ao longo da trama, o público acompanha as aventuras e dramas infantis de Cirilo (Jean Paulo Campos), que é apaixonado pela mimada Maria Joaquina, que acredita ser superior aos colegas de classe por ser rica e bonita. A menina se mostra ser preconceituosa com o colega, mas aprende sua lição e passa a tratá-lo com respeito no fim da novelinha.

Há também Valéria (Maísa Silva), uma menina sapeca que sempre está envolvida em confusões causadas por seus planos mirabolantes. Ela tem uma namoradinho, Davi (Guilherme Seta), com quem gosta de trocar bilhetes durante a aula.

Jaime (Nicholas Torres), Paulo (Lucas Santos), Marcelina (Ana Zimerman), Laura (Aysha Benelli), Carmen (Stefany Vaz), Mário Ayala (Gustavo Daneluz), Jorge (Léo Belmonte), Kokimoto (Matheus Ueta) e Daniel (Thomaz Costa) completam o elenco infantil.

A versão brasileira da novelinha tem 310 capítulos e ficou no ar entre maio de 2012 e julho de 2013. Essa é a quarta vez que o folhetim está sendo exibido no SBT.

Quando passou Carrossel mexicana no SBT?

A versão mexicana de Carrossel foi exibida no Brasil pela primeira vez em 1991. Sucesso no Brasil e em toda a América do Sul, ganhou uma nova versão produzida pelo SBT em 2012, há dez anos.

A primeira versão da novela foi baseada na telenovela argentina Jacinta Pichimahuida, La Maestra que no se Olvida, de 1966.

A professora Helena foi interpretada por Gabriela Rivero, que hoje está com 57 anos de idade. Apesar do sucesso de sua personagem na novelinha, a atriz deixou a carreira artística um pouco depois da popularização de Carrossel para se tornar professora de ioga nos Estados Unidos

No entanto, ela retornou para o seu país de origem e para as novelas. Em 2007, participou de Pasión e de Corazón apasionado, em 2012. Atualmente, ela faz parte do elenco de Amor dividido, folhetim que está no ar no canal Las Estrellas.

Novelas mexicanas SBT em julho de 2022

Além de Carrossel, o SBT exibe outras seis tramas em sua programação. A grade vespertina também inclui os programas Fofocalizando e o Casos de Família, logo depois de Esmeralda.

12h – Carrossel (2012) – Reprise

13h15 – Esmeralda (2004) – Reprise

17h00 – Cuidado com o Anjo (2008) – Reprise

18h00 – A Desalmada (2021) – Inédita

18h45 – Amanhã É Para Sempre (2008) – Reprise

20h30 – Poliana Moça (2022) – Inédita

21h30 – Carinha de Anjo (2016) – Reprise

