Boia-fria significado: entenda o termo foi citado em Pantanal

Quem assistiu o capítulo de terça-feira (19) de Pantanal viu os peões falando sobre os ‘boias-frias’. Também foi mostrado que Tenório (Murilo Benício) está envolvido em um crime que tirou a vida de um ‘gato’, responsável por esses trabalhadores. Mas afinal, qual o boia-fria significado?

Boia-fria significado

Boia-fria se refere aos trabalhadores agrícolas que geralmente ganham salários baixos e pegam serviços pesados no campo. É comum que essas pessoas não possuam vínculos empregatícios formais e trabalhem durante muitas horas por dia, podendo chegar a mais de 12 horas de expediente.

O termo é derivado da forma como eles se alimentam. Os trabalhadores levam o almoço de casa, em marmitas, mas como não há lugar para esquentar a comida, eles acabam ingerindo os alimentos frios. No campo, ‘boia’ é uma gíria para comida.

O trabalho excessivo e em condições precárias já fez vítimas no Brasil. Em 2007, um grupo de 153 b0ias-frias morreu enquanto trabalhava em uma colheita de cana-de-açúcar na região de Ribeirão Preto. De acordo com o Relatório Nacional de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais lançado naquele ano, os trabalhadores rurais não tinham acesso água potável, equipamentos de primeiros socorros e ambulância, e frequentemente passavam mal e desmaiavam.

As más condições de trabalho eram ainda piores há alguns anos atrás. Em 1984, aconteceu a greve dos boias-frias em Guariba, também conhecida como Levante de Guariba, na qual dez mil boias-frias se manifestaram por melhores condições de trabalho e salários justos. Eles trabalhavam em colheitas de cana-de açúcar e laranja sem qualquer direito trabalhista.

O termo boia-fria voltou a despertar a atenção do público após ser citado na novela Pantanal. No capítulo da última terça, Trindade (Gabriel Sater) cantou uma moda sobre os trabalhadores rurais – José Leôncio (Marcos Palmeira) explicou para Érica (Marcela Fetter) que ‘boinha’ é como são chamados os filhos dos boias-frias. Já o ‘gato’, também citado na música, é quem “agencia” esses trabalhadores.

Qual o envolvimento de Tenório com os boias-frias?

O passado de Tenório começa a ser exposto em Pantanal. Enquanto Trindade toca a moda sobre os boias-frias, a cena foi intercalada com imagens de Roberto (Cauê Campos) investigando os crimes de seu pai.

O marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) era filho de um casal de boias-frias que trabalhavam no Paraná. Eles eram “agenciados” por um “gato” chamado Josenildo Telles, que dirigia o caminhão em que os pais de Tenório eram levados para a roça. Em um certo dia, o motorista perdeu o controle do veículo e causou um acidente que matou o grupo de trabalhadores, incluindo os pais do vilão.

Revoltado com acidente, Tenório, que na época era apenas um adolescente, decidiu se vingar do ‘gato’ e matou o homem que causou o acidente. Apesar da fúria que sentia pelo responsável pela morte de seus pais, o pai de Guta (Julia Dalavia) se arrependeu do assassinato ao conhecer o filho do motorista, que também era uma criança.

Essa não é a única morte na conta de Tenório. O público já sabe que o vilão está envolvido com a briga por terras no Sarandi, que culminou no assassinato de Chico, filho de Gil (Enrique Diaz) e Maria Marruá (Juliana Paes), e do pai de Muda (Bella Campos).

Quem também morreu devido a disputa por terras foi o próprio Gil e também Maria. Foi apenas na segunda fase da novela que Juma, Muda e Alcides (Juliano Cazarré) descobriram que Tenório foi o verdadeiro culpado pelas tragédias. Os três juraram que iriam se vingar do crápula, mas desistiram quando o Velho do Rio (Osmar Prado) disse que a ‘natureza iria cuidar disso’ – o pai de todas as sucuris tentou dar o bote no vilão, mas não conseguiu.

