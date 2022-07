Tenório manda matar José Leôncio com ajuda de novo peão

Nos próximos capítulos do remake da TV Globo, a família de Zé Leôncio, Maria Bruaca e seu amante Alcides ficarão em perigo. Todos estarão sob a mira do vilão vivido por Murilo Benício depois que o grileiro contratar um matador de aluguel para lidar com seus inimigos. Tenório manda matar José Leôncio e busca vingança. O jagunço será vivido pelo ator Rafa Sieg, que ainda não deu às caras na trama.

Por que Tenório manda matar José Leôncio em Pantanal?

Tenório manda matar José Leôncio por dois motivos na novela: nas cenas da versão de 1990, ele confessou estar de olho nas terras do vizinho e também desejou se vingar do rei do gado por conta do personagem ter incentivado Maria Bruaca a buscar por seus direitos de esposa na justiça.

Para quem não lembra, Tenório fica com ódio após descobrir as traições de Maria Bruaca com Alcides e a expulsa de casa. A mulher é acolhida na fazenda de Zé Leôncio, que incentiva que ela processe o ex-marido e exija parte das terras que são suas por direito devido ao casamento de décadas com o traste.

Maria Bruaca aceita os conselhos de Zé Leôncio e vai atrás de terras que Tenório é dono no Sarandi. Como é de se esperar, Tenório fica possesso de raiva da ex-mulher e do fazendeiro que lhe deu essas ideias. Por isso, ele promete se vingar e então contrata um jagunço. Em seguida, Tenório manda Solano matar José Leôncio e sua família, Maria Bruaca e Alcides. Além de eliminar todos os rivais, ele ainda quer ficar com todas as terras do rei do gado para si.

A primeira vítima do matador de aluguel é José Lucas de Nada. Porém, o primogênito de José Leôncio tem sorte e não morre. Após ser baleado pelo jagunço, o rapaz é resgatado pelo Velho do Rio, que salva sua vida. Após este atentado, Renato, o filho do meio de Tenório, descobre os planos do pai contra a ex-mulher e a família do pecuarista.

O rapaz então tem uma conversa com o pai, que confessa que deseja matar José Leôncio para conseguir suas terras de maneira fácil. O jovem não repreende o patriarca, invés disso, se oferece para ajudar com seus planos e assim vira parceiro do matador de aluguel. Em seguida, Renato e Solano planejam acabar com a vida de Tadeu, mas Zefa descobre tudo e conta a verdade para a família Leôncio, o que destrói os planos dos vilões.

Matador acabará assassinando filho de Tenório em 2022

O feitiço vai se virar contra o feiticeiro e quem será afetado pelo matador de aluguel será o próprio Tenório, que terá o filho caçula assassinado. Na versão de 1990, Roberto foi devorado por uma sucuri, porém, isto mudará no remake da TV Globo. De acordo com apuração da jornalista Patrícia Kogut do O Globo, Roberto será morto nesta versão pelas mãos do jagunço contratado por Tenório.

Nas cenas da morte do rapaz, ele verá o matador armado após o atentado contra Zé Lucas e fará muitas perguntas sobre o ocorrido. Solano vai ficar com medo de ser pego pelo crime e afogará Roberto quando os dois estiverem em um passeio de barco. Ele acusará uma sucuri de ser a causadora da morte do jovem, mas o corpo do caçula de Zuleica vai ser encontrado. Após a autopsia, será concluído que ele não foi atacado por uma cobra.

Qual será o fim de Solano em Pantanal?

Se a versão de 2022 seguir os passos da novela da Manchete, o matador de aluguel terá um fim trágico: ele será assassinado por Juma. Tudo acontece depois que Tenório manda Solano matar José Leôncio e sua família, o jagunço vai encurralar a filha de Maria Marruá na tapera enquanto a moça estiver prestes a dar a luz.

O mau-caráter tenta torturar Juma e diz que vai esperar pelo nascimento da criança, pois pretende matar o bebê primeiro e só depois a mãe. O que ele não esperava era que a moça se transformasse em onça. Juma então mata o vilão e no dia seguinte tenta se livrar do corpo quando Muda e Tibério chegam até a tapera. Os dois avistam a grávida arrastando o corpo do funcionário de Tenório e ela explica que ele foi morto por uma onça durante a noite passada.

Personagem tinha nome diferente em versão de 1990

Além da mudança de que Roberto será morto por Solano e não uma sucuri, a novela de 2022 também fez outra alteração na trama: o matador de aluguel da versão original se chamava Teodoro. Bruno Luperi não explicou porque decidiu trocar o nome do personagem para Solano.

Em 1990, o papel foi do ator Fausto Ferrari. Agora no remake, o matador será interpretado por Rafa Sieg, gaúcho de 43 anos de idade. O famoso já esteve em obras como Avenida Brasil (2012), Viver a Vida (2009 – 2010), Insensato Coração (2011), Mandrake (2012), Órfãos da Terra (2019), Sob Pressão (2019), Desalma (2020), Cidade Invisível (2021), entre outras.