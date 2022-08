Bruno Breves: Calel da novela Reis, ator adianta futuro do personagem

Bruno Breves interpreta o personagem Calel em Reis e agora retorna às telinhas da Record com a nova temporada da atração bíblica, intitulada A Rejeição. A trama seguirá a queda de Saul e a ascensão do rei Davi e o ator bateu um papo com o Jornal DCI para comentar como serão os próximos passos de seu personagem na história e o que aguarda o público na nova temporada do folhetim, que retorna dia 3 de agosto.

O que vai acontecer com Calel na novela Reis

Servo de Banaá (Marcos Breda) – um dos anciões da tribo de Dã de Israel – Calel vai passar por uma transição na trama e agora estará a cargo de Kayla (Hylka Maria), a filha de Banaá. O personagem vai servir mais a vilã interpretada por Hylka Maria do que o personagem de Marcos Breda – de quem Calel era originalmente servo na temporada passada – por conta de mudanças realizadas na história da novela devido a um acidente que Breda sofreu em maio.

O ator precisou de cirurgia após sofrer um acidente de moto, por conta disso foi necessário diminuir o tempo de tela do personagem de Banaá. Porém, Calel não saiu de cena. Bruno Breves contou que na temporada A Rejeição irá se tornar um braço direito de Kayla, que tem planos diabólicos e maquiavélicos.

Além de Calel, Kayla também terá a parceria de outra serva, Laysa (Sthefany Brito). “Nesse núcleo nós ficamos muito em função de servir a Kayla, por consequência desse acidente do Marcos Breda, porque a autora precisou afastá-lo. Ele precisava passar por esse momento de cuidados médicos e o personagem dele ficou longe da série”, explicou.

Devido ao imprevisto causado pelo acidente de Marcos Breda, Bruno Breves ganhou mais cenas ao lado de Kayla. Por isso, o ator descreveu que Calel passará por curva dramática na trama, em que ele fará parte das artimanhas da vilã. Bruno Breves adiantou que o público será surpreendido por reviravoltas e que algo de especial acontecerá com seu personagem no final da temporada.

O famoso contou que Calel precisará fazer uma escolha difícil, se vai continuar envolvido nos planos diabólicos de Kayla ou não. “Calel vai precisar de sangue frio para tentar entender o que ele quer de verdade, se é seguir o caminho do mal ou do bem”, revelou.

Quem é o ator Bruno Breves

Mineiro, do pequeno município de Alfenas, o ator chegou a estudar direito, mas foi nas artes que se encontrou. Ainda na juventude, Bruno Breves conheceu o professor de teatro de um projeto social, que o convidou para participar de oficinas.

“Quando encontrei o teatro, eu tinha certeza que tinha encontrado o que eu queria fazer para o resto da minha vida”, comentou o famoso. Além disso, a atuação o ajudou a se tornar um comunicador melhor. Muito tímido e “travado” desde sempre, Bruno começou a desenvolver suas habilidades de comunicação.

O começo da carreira de Bruno Breves foi difícil, quando começou a estudar o ofício e tentar trabalhar com teatro, ele ainda precisava somar outras profissões no currículo para se manter, o ator trabalhou em um posto de gasolina e também com venda de tratores.

Decidido a conseguir uma carreira na área, ele deixou Minas Gerais para trás e se mudou para o Rio de Janeiro. Por lá, ele ganhou uma bolsa de estudos e foi conquistando projetos aos poucos. Ao longo dos anos, o ator participou das novelas Totalmente Demais, Novo Mundo, Deus Salve O Reis, Os 10 Mandamentos, Jesus, Apocalipse, Gênesis e agora Reis como o personagem Calel.

Entre os filmes do famoso, se destacam De Pernas Pro Ar 3 e Kardec. Bruno Breves também é professor de jovens atores e dublê na Mexbras Stunts – Dubles de ação, chefiada pelo mexicano Javier Lambert, que já trabalhou em grandes filmes de Hollywood, como O Incrível Hulk, 007, Mercenários, Tróia, Elysium.

Antes de encerrar o papo com o DCI, o ator contou que já está com um grande projeto encaminhado, que envolverá uma viagem no segundo semestre desse ano, mas que ainda não pode revelar detalhes, pois está sendo mantido em segredo.

Trabalho social

Além dos trabalhos nas telinhas, Bruno Breves se dedica a projetos culturais. Ele é o responsável pelo Chalé Cultural, que ganhou vida em 2020, no Rio de Janeiro. O espaço promove vários movimentos culturais e oferece aulas de dança, teatro, entre outros, além de palestras. Também é realizado um projeto voltado especialmente para crianças de comunidades carentes que não podem pagar.

“É muito interessante ver como esse espaço está possibilitando o desenvolvimento de crianças. Sou fruto de um projeto social, então eu quero também viabilizar e levar essa missão de ser uma luz na vida, formação e crescimento das pessoas”, comentou.

Leia também

Entrevista com Gabriel Vivan de Reis: quem é ator que viverá Davi na 1ª fase